屏東大學文創系學生蕭心柔畢業專題，透過自身動畫專長，以「石板下」為名，深入探究排灣族即將消失的「室內葬」文化，了解原住民族相關祭儀與守護家人精神，作品在國際上大放異彩，迄今已入選紐約國際製作人影展、亞利桑那國際影展、中美洲民俗影展及墨西哥FENACIR影展。

蕭心柔表示，這是一部以排灣族文化為主體的動畫，透過2Ｄ逐格呈現，內容在講述一位臥病在床的病患，對生命即將終止而產生恐懼與無助，殊不知祖靈與部落守護神百步蛇卻始終圍繞在主角身邊靜靜守護，給她繼續向前的動力。

故事以「死亡」與「回家」為軸心，並用色彩呈現兩種截然不同心境，帶領閱聽人享受回到家的溫馨時光，動畫最後以開放式結局收尾，不管最後是生是死，生命一定都有結束時刻，但是不論身在何處，只要回到源頭，「家人」始終都是陪伴面對未知與恐懼的後盾。

日治時期開始，日人禁止室內葬，加上基督教傳入，傳統已逐漸消失。蕭心柔坦言，在部落進行田調時發現，除了7、80歲以上長輩曾經看過室內葬外，年輕一輩甚至鮮少知道這項傳統。

影集回到部落播放時引發不少迴響，屏大文創系老師古淑薰表示，屏大原村計畫與吾拉魯滋部落彼此學習，不僅串聯部落的人文、地景等脈絡，更協助部落建立文化傳承的知識體系，及讓排灣工藝文化產業化。

明年預計會有古謠遊戲、狩獵遊戲書與小米收穫祭繪本出版，同時也將共同建立部落產業「吾藝良品」的品牌行銷，與培力相關文化產業經營管理人才，成為吾拉魯滋部落未來發展深度文化山林體驗的重要據點。