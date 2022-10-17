無黨籍中西東南區市議員候選人林文仲（左）與東英里長候選人兒子林詠興，兩人熱心公益，常在地方服務，獲得好口碑鄉親。（張妍溱攝）

台中市東區東英里長林文仲與兒子林詠興，今年攜手參選市議員及里長，今天一早父子倆依照往常進行選區「行動服務」並路口拜票爭取更高知名度，卻發生小插曲，碰巧東英路及精武東路發生救護車與外送員機車發生擦撞車禍，2人目睹，馬上放下手邊工作，並以在民防大隊受過的協勤訓練在現場協助，吹哨子指揮，直到警方與救護車趕到。

記者直擊17日上午10時14分許，在台中市東英路及精武東路口，當時一輛民間的救護車載著病患送到803醫院救治，結果在路口遇到同行的機車卻突然發生碰撞，被撞的是外送員，當場擦撞人車倒地，林文仲與兒子見狀趕緊協助報警，並在路口指揮交通，所幸被撞騎士僅輕傷。

林文仲是當地東英里長，與兒子林詠興都加入市警分局的民防大隊，2人有許多協勤經驗，因此車禍事故發生當下，父子倆相當冷靜沉著，兩人站在事故點，一前一後，拿起胸前哨子、吹哨子指揮交通，讓路過民眾注意前方事故，及早閃避，避免釀成更大的意外。

無黨籍市議員候選人林文仲說，民眾開車、騎車要多小心，聽到救護車鳴笛千萬要禮讓，尤其東英路及精武東路口，屬於多岔路口、車流量大，且當地交通比較複雜、車禍頻傳，因此呼籲民眾，馬路如虎口，雖然上班很急，但也要注意行車安全。

林文仲說，選舉期間，他和兒子一個騎機車、一個騎三輪車，常在選區進行「行動服務」，巡視里內的髒亂點協助清除、里內治安、路燈不亮、水溝不通等服務，爭取支持，這次遇到交通事故主動協助，支持者肯定，林文仲父倆子服務地方的身影，真是「看得到、找得到」。