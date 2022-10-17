新北市長侯友宜今前往捷運三鶯線三峽(LB06)站視察，市府預計年底招商共構大樓空間，預計將1至3樓規畫成生活商場及公益設施，服務新舊社區居民。（蔡雯如攝）

新北市長侯友宜今前往捷運三鶯線三峽(LB06)站視察，市府預計年底招商共構大樓空間，預計將1至3樓規畫成生活商場及公益設施，服務新舊社區居民。（蔡雯如攝）

捷運三鶯線串聯土城、三峽及鶯歌地區，全長14公里設有12座高架車站，目前整體進度已達68％，新北市長侯友宜今前往捷運三鶯線三峽(LB06)站視察，市府預計年底招商共構大樓空間，預計將1至3樓規畫成生活商場及公益設施，服務新舊社區居民。

捷運局指出，捷運三鶯線三峽站位在國慶路鄰三樹路口，步行至北大社區及三峽老街僅要10分鐘路程，周邊還有28戶北大社宅、1162戶國光青年社宅，目前已完工269戶，其餘戶數預計明年底完工，未來周邊居民可搭乘捷運通勤，往返雙北更快速。

侯友宜今表示，市府投入41億元投資興建捷運三峽站2處開發基地，將興建地上17層、地下2層的共構大樓，總樓地板面積約2.1萬坪，1至3樓有商場、公益空間，其中托老及長照中心空間占395坪，其餘樓層則作爲住宅使用，預計引入1300位居住人口，2處捷運開發基地預計可引入約41億投資金額，將在12月公告徵求投資人。

捷運局表示，捷運三峽站採取地下2層、地上4層樓的鋼筋混擬土結構，未來將有2處出入口，站體是銀級綠建築，同時通過智慧建築審核，以節能減碳、永續發展為設計考量，採鋼結構設計，降低碳排量，屋頂則採用太子樓構造，自然通風兼具採光照明，外牆也以低反射金屬板包覆，映照四周綠意，減低站體帶來的環境衝擊。

侯友宜說，捷運三鶯線通車後，雙北通勤時間約可節省20分鐘，共構大樓啟用後，將提供市民更好的生活空間，帶動北大、三峽等周邊的生活機能。