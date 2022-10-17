陳姓男子駕駛自小客車，17日下午1時許行經善化區六分寮一處彎道路口，在471號前逆向直接撞上小貨車駕駛董姓駕駛，因車速不低，2輛車皆嚴重受損，小貨車翻覆，董姓駕駛一度卡在車內動彈不得，遭救護人員破壞車體才拉出，送醫救治仍昏迷不醒。

40多歲的陳男駕駛小客車，17日下午沿南122線西往東向行駛，經過六分寮一處彎道路口，因車速過快，駛入對向車道，來不及轉回，直接撞上東往西行駛的1輛小貨車，貨車被撞後噴飛翻覆，50多歲的董姓駕駛一度卡在變形的車內，無法脫困。

民眾報案後，救護人員趕到以油壓剪破壞車體，才將人拉出，初步查看有顏面受損及雙腳骨折，車內血跡斑斑，送醫救治仍昏迷中。

對撞後的2輛車皆嚴重受損，小客車雖被撞偏到路邊，幸未翻覆，駕駛陳男輕傷，送醫後已清醒，警方對陳男實施酒測，酒測值為0.26毫克，將待他傷癒出院，依照公共危險罪送辦。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！