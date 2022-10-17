台南市政府衛生局、消防局與全市13家急救責任醫院合作建置的緊急醫療資訊儀表板啟用。（洪榮志攝）

救人如救火，絲毫不容延遲。台南市政府衛生局、消防局與全市13家急救責任醫院，合作建置的緊急醫療資訊儀表板17日啟用，希望縮短急重症病患轉院的時間，增加傷病患的存活率，並延緩病患失能。

衛生局長許以霖表示，緊急醫療資訊儀表板是一套視覺化的管理系統，可即時自動串接：到院前無呼吸心跳（OHCA）、重大創傷（TRAUMA）、ST時段上升心肌梗塞（STEMI）、中風（STROKE）等消防局到院前常見的4大急重症病患救護資料，以及本市急救責任醫院的照護資源，以便有效率地展開醫療資源調度，縮短急重症病患送醫處置時間。

消防局長李明峯也說，從2020年5月開始，該局在救護車上加裝12導程心電圖後，至今已成功搶救超過150名STEMI病患。如今進一步啟用緊急醫療資訊儀表板，更能讓急救病患得到最即時、最適合的醫療協助。

市長黃偉哲認為，時間是搶救急重症及重大災難事件病患生命的重要關鍵因素，市府建置的緊急醫療資訊儀表板是一個資訊透明平台，每天定時提供13家急救責任醫院，將醫療資訊上傳平台，除方便第一線的消防救護人員或醫院診所的急救人員，不必再一間一間詢問能否收治急重症病患外，也能讓各家醫院在互信互助的基礎上，彼此相互支援，提供患者最妥善的醫療照護。

衛生局指出，建置緊急醫療資訊儀表板的13家急救責任醫院，有：成大醫院、永康奇美醫院、市立安南醫院、台南市立醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院、衛生福利部台南醫院、衛生福利部台南新化分院、衛生福利部新營醫院、高雄榮民總醫院台南分院與郭綜合醫院等。