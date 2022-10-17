瑞士信貸在周一同意支付4.95億美元，以解決在美國的一場訴訟案件，該賠償金與過去的錯誤決策有關，並損傷了瑞信聲譽。

瑞信表示，已同意支付賠償金，以解決美國紐澤西州總檢察官在2008年對該行的住宅抵押貸款證券(RMBS)業務所提起的訴訟。檢察辦公室指出，瑞信在RMBS的出售和要約過程上誤導投資人，出現了欺詐行為。

總檢察官原先在2013年提出超過30億美元的賠償要求。

瑞信股價在周一早盤股價揚升0.8%，暫報4.45瑞士法朗。

瑞信在聲明中說，很高興達成協議，允許瑞信解決該訴訟中剩餘的RMBS索賠問題。「此次和解標示著該行朝著積極主動解決訴訟和遺留問題的努力，又往前邁出了重要一步。瑞信已經為此全額計提了撥款準備」。

瑞信試圖從一系列醜聞中恢復元氣，這些醜聞包括因投資公司Archegos的倒台，而讓瑞信損失50億美元，以及Greensill資本的違約而讓瑞信被迫關閉客戶基金。

今年六月，瑞信也被判定，未能阻止保加利亞一個毒品販賣集團的洗錢。

瑞信股價在過去12個月已經腰斬下跌一半以上。該行計畫於10月27日公佈備受期待的戰略評估細節，以及第三季業績報告。