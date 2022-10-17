南韓團體ONEUS為女團MAMAMOO的同門師弟，曾因參加《Road to Kingdom》迅速竄紅，並在今年回歸拿下三個音樂節目一位，實力備受外界肯定及看好，但該團成員RAVN卻被爆出不但酒後亂性甚至劈腿等渣男行徑，對此所屬公司回應將暫停RAVN的演藝活動。

推特上有人爆料，ONEUS成員RAVN在自己喝醉且無意識的狀態下發生關係隨後交往，但男方竟劈腿女性練習生並要求分手，而爆料者還釋出一段疑似RAVN的聲音的錄音檔，恐嚇對方：「我真的沒跟她交往，希望她別再提起我，真想殺了她，我乾脆不要當歌手了，好想拿刀刺她」。

전여친에 대한 폭언 / 마지막 나에게 협박 통화 음성 https://t.co/4mGoqrEOsc pic.twitter.com/c2siqIOA3t — . (@oAKjan3BvAJjqld) October 14, 2022

除此之外，有人加碼爆料RAVN曾在其他社交平台上向粉絲要禮物，負面消息接二連三曝光，引起韓國各大論壇熱烈討論，也讓該團粉絲相當失望，也擔心是否會影響到團體中其他五人。

公司也隨即發出聲明表示，將努力釐清事情的真相，在確認事實之前將先中斷RAVN的所有演藝活動，而該團體將暫時以五人制繼續之後的行程；另外，公司也呼籲其爆料內容與其他五位成員無關，勿在散播不實謠言。

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