大立光(3008)公告投資三實科技，以總金額6億334萬8000元取得三實科技75%持股，預計近期完成交割，大立光表示，此項投資純為財務投資。

大立光董事長林恩平在法說會，針對法人提問在手現金將如何使用時表示，會進行某些專案，目前不能講，跟某個process有點關聯的，但應該不算跟本業有關，今天大立光公布前3季財報，也公布投資散熱廠三實科技。

根據三實科技公司官網資訊，該公司於民國110年成立於台灣新竹工業區，創立前歷經10年產品開發為工業、航太業、汽車產業設計與製造專用的高功率元件載板並提供元件、封裝至模組的一套完整散熱技術。

大立光今天公告，以每股新台幣6.49元、取得93000000股，總金額為6億334萬8000元，約佔三實科技現金增資後新股本6.6億元的75%。

大立光跨業投資散熱廠，引發市場關注，大立光表示，此項投資純為財務投資，對於市場關注兩家公司是否有進一步的產品或技術合作，大立光則不予評論。