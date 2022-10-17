美股三大指數上周五收跌，拖累恒指17日開低走低，早盤更一度重挫278點至16,308點，再創11年新低。午後由跌轉升，尾段更一舉大升166點，終場漲勢稍有收斂，收升25點或0.15％，報16,612點。大盤成交港幣（下同）957.63億元。

國指一度創近14年新低，最低至5,508點，收盤上升3點，報5,633點。

恒生科技指數跌幅收窄，百度集團跌超5％，萬國數據跌近3％，金山軟體跌超2％。

汽車股下跌，蔚來跌超5％，小鵬汽車跌4.08％，華晨中國跌超3％。