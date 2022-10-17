疫情圖示

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中央17日公布新竹縣新增746例確診案例，分別為381名男性、365名女性，年齡分布在0歲至96歲，12歲以下107名、65歲以上55名，18到64歲青壯年佔7成。目前新竹縣居家隔離1063人、居家照護列管人數4809人。統計至10月16日，竹縣累計確診人數194076人。

新增確診者分布在竹北市328例、竹東鎮125例、湖口鄉71例、新豐鄉83例、新埔鎮38例、關西鎮27例、芎林鄉22例、橫山鄉11例、寶山鄉10例、北埔鄉17例、峨眉鄉9例、尖石鄉4例、五峰鄉1例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局規畫23日上午8時30分至上午12時，由新仁醫院醫護團隊在中興里集會所開設疫苗社區接種站，提供18歲以上民眾接種追加劑Moderna次世代雙價疫苗800位名額，目前已開放線上預約。

另外，流感疫苗第一階段對象1日已開打，新竹縣13鄉鎮市衛生所及62家合約醫療持續提供流感疫苗接種服務，請符合接種資格的鄉親，就近接種流感疫苗。流感疫苗及莫德納次世代雙價疫苗，兩種疫苗可同一天施打在不同手臂同時接種（左流右新）。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1057＆sms=10066

大安醫院疫苗預約入口網：

https://www.da-professional.com/da/v/index.html

新仁醫院預約網址：

http://www.sinren.com.tw/？page_id=5091