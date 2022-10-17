彰化縣三山國王客底文化節將於10月22 、23日在有200多年歷史的永靖鄉永安宮登場，安排一系列豐富多元的活動。（吳敏菁攝）

彰化縣三山國王客底文化節將於10月22 、23日在有200多年歷史的永靖鄉永安宮登場，安排一系列豐富多元的活動。（吳敏菁攝）

彰化縣三山國王客底文化節將於10月22 、23日在有200多年歷史的永靖鄉永安宮登場，安排一系列豐富多元的活動。（吳敏菁攝）

彰化縣三山國王客底文化節將於10月22 、23日在有200多年歷史的永靖鄉永安宮登場，安排一系列豐富多元的活動。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化福佬客群約40萬人，今年彰化縣三山國王客底文化節將於10月22、23日在有200多年歷史的永靖鄉永安宮登場，縣內39間三山國王廟都將一起參與，除了安排朝聖典禮、客庄揚藝樂舞秀等，還結合小旅行，走讀永靖街客莊文化，還送三山國王神尊公仔。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣客群龐大，但環境因素，大部分不會說客語，但仍保有豐富的客家底蘊，透過三山國王的祭祀圈，形成彰化客底文化的重要特色，每年由彰化縣三山國王文化協會協助整合縣內39間三山國王廟，擲筊決定主辦宮廟，今年由永靖永安宮主辦。活動精采多元，透過客家文化節慶，也將永靖的特產如花苗、蔬果等農產推廣給社會大眾，振興客庄產業的經濟效益。

三山國王客家文化協會理事長胡祥畯表示，前幾年都用三山國王「客家」文化節，今年改為三山國王「客底」文化節，主要是早期永靖客家族群住別地方，移居到永靖，進而形成客家聚落，因而稱之為客底。今年永安宮還特別準備3尊三山國王的公仔，闖關完成後就贈送給大家，祝福闔家平安。

永靖鄉長詹木根表示，永安宮歷史悠久已經有兩百多年歷史，今年活動豐富，有動態、靜態的活動，包括捶麻糬、做粿，歡迎大家一起來拜王爺、看熱鬧。

彰化縣文化局表示，這次活動融合地方客家文化特色，包括彰化縣三山國王朝聖典禮、客庄揚藝樂舞秀、客庄藝文「當好寮」（客語）體驗活動等展現，還安排當地的文史老師以步行的方式引領認識永靖街客莊文化。