台中檢警偵辦中市1處農地遭倒強酸廢水案，檢警會同環保局查緝，已收押1人，全案擴大偵辦中。（保七提供／陳淑芬台中傳真）

台中檢警偵辦中市1處農地遭倒強酸廢水案，檢警會同環保局查緝，已收押1人，全案擴大偵辦中。（保七提供／陳淑芬台中傳真）

中市清水區警方日前獲報有大型槽車進出農地大量排放不明液體，經台中檢警會同環保局7日到場勘驗，當場驗出排放強酸廢水，查獲李姓司機、陳姓車主及陳姓土地承租人3人。檢方訊後，聲請羈押3人，法院裁定車主收押禁見、承租人5萬元交保、司機限居。檢警已提抗告，全案朝向北部再利用業者以合法掩護非法，擴大偵辦中。

台中地檢署表示，今年10月7日下午4時許接獲台中市環保局通報，清水區有農地遭不法開挖、排放不明強酸廢液致生污染土壤及水源，檢警環聯合查緝小組指派檢察官陳祥薇指揮保七總隊第三大隊第二中隊、台中市政府環保局及清水警方偵辦，當天到場查緝。

查緝小組到場並以空拍機蒐證，發現有挖土機、35公噸大型槽車各1輛，疑為掩護犯行，槽車以車頭朝外停放農地旁廠房內，從車尾接管線將廢水排進承租農地，農地已開挖出大型坑洞，注滿不明液體，傳出陣陣酸味，經環保局檢驗都是強酸廢水，檢警以現行犯逮捕李姓司機，並通知陳姓車主及陳姓土地承租人到案說明。

檢方訊後，以3人涉犯《廢棄物清理法》提供土地回填、堆置廢棄物等罪嫌重大，向法院聲請羈押3人，法官裁定車主收押禁見、承租人5萬元交保、司機限制住居。檢方針對承租人部分已提抗告，目前在法院審理中。

檢調溯源追查，鎖定北部一家回收再利用業者疑在今年7月間租用該農地，疑經申請合法許可後，向中部高科技業者回收廢水，收取處理費卻未依規定處理，疑似以合法掩護非法，直接違法排放，全案檢警擴大偵辦中。