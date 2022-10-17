位於台中市北屯區單元12重劃區的漢宇建設企業總部「見築館」，日前盛大舉辦開幕慶活動，大批中部建築人到場祝賀！該建築結合企業總部、美學會館、銷售服務中心三合一功能，成為區域新地標！

漢宇「見築館」14日開幕當天，邀請到台中市不動產公會理事長林正雄、台中市建築經營協會理事長張家駿、成大建築系主任杜怡萱等與會剪綵，漢宇將各界盛情統一佈置花藝，結餘將全數轉為「台中市惠明盲校」助學善款，拋磚引玉邀大家一起做公益！

漢宇建設總經理葉昱徵分享，漢宇深耕北屯將近20年，看好本區，在單元12更創下許多第一，自民國96年重劃前就是第一個建商進來買地，也是單元12重劃完成後第一個推案的建商，陸續完成「掬境」、「築境」、「原境」、「琢森」四個作品。

漢宇928檔期推出單元12第一個超高層建築新案「漢宇雲森SKYPARK ONE」，便創下預售實登近58萬元、創下區域新高！「漢宇見築館」也成為第一個在單元12蓋企業總部的建商。

葉昱徵進一步提到，漢宇不希望「見築館」只是單純商業場域，而是深耕區域發展的社會責任之一，用原創建築、美學生活、區域共好的理念去執行，引領台中建築業對未來的遠見。

漢宇建設兩代建築人也共同感謝漢宇建築團隊與所有協力廠商共築理想，更感謝認可信任漢宇的客戶，漢宇將乘載厚望，持續為城市及社區負重前行。

台中市不動產開發公會理事長林正雄表示，漢宇建設傳承上一代建築內涵，能創下區域高價，非浪得虛名，加上近期市場討論度及聲量的正面回饋，帶領台灣建築業追求永久深根，長期回饋社區，不論是城市發展、永續環境觀念、照顧員工等企業責任，都非常用心落實。