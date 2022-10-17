台股近期波動劇烈，17日再度重挫失守萬三，投資人心驚。在最新出爐的「金管會及所屬112年度單位預算評估報告」中，立法院預算中心示警，2022年台股「成交值較去年同期下降、指數跌幅高於國際主要股市」，金管會宜關注國際情勢變化對總體經濟及台股之影響，必要時採取相關因應措施，以維持我國金融市場的穩定。

金管會表示，台股體質尚稱穩健，長期而言應仍將回歸上市櫃公司基本面，將持續密切觀察「美國未來升息情形、國際資金走向、國際股市變動狀況及外資進出我國股市情形」等，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。

為穩定股市信心，金管會十月已連續啟動二道限空令，二度調降每日盤中借券賣出限額並拉高上市櫃有價證券最低融券保證金成數，據統計，截至10月14日止，整戶擔保維持率已回到161.57％、追繳金額約0.08億元。

據報告顯示，檢視我國近年證券市場交易情形，集中市場及櫃買市場於2016年至2021年間，僅2019年總成交值較2018年下降，餘各年度總成交值皆較前一年度增加，概呈逐年上升趨勢。

但2022年截至8月底止，集中市場及櫃買市場總成交值皆較2021年同期下降，證券市場總成交值合計數約為49.9兆元，較2021年同期減少29.7兆元(減幅37.31％)。再看「日平均值」，集中市場及櫃買市場於2022年8月底止之日平均值分別為2,471.7億元及627.8億元，雖低於2021年，但仍高於2016年至2020年日平均值。

就股市跌幅來看，台股也不妙。2022年以來受俄烏戰爭、全球通膨升溫、美國聯準會升息議題及新冠肺炎疫情等因素影響，國際股票市場動盪，若以2022年8月底我國及國際主要證券市場收盤指數觀之，多屬跌勢，跌幅介於2.43％至24.47％間，而台股跌幅為17.14％，僅優於美國NASDAQ(-24.47％)及深圳(-20.47％)。