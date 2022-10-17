王宏恩冒雨開唱。（Fali Fali音樂節提供）

舞思愛為音樂節獻聲。（Fali Fali音樂節提供）

阿卡貝拉美聲歐開合唱團為音樂節獻聲。（Fali Fali音樂節提供）

「2022 Fali Fali音樂節」15日在花蓮富里東富禪寺前大草坪舉辦，金曲原民音樂陣容齊聚，包括台灣第1個以族語奪下金曲獎的創作歌手王宏恩、第7屆《超級星光大道》季軍並於今年入圍金曲獎的原民歌手舞思愛，還有囊括全球44項大獎的金曲最佳演唱組合歐開合唱團阿努・卡力亭・沙力朋安、南王部落金曲音樂才子昊恩等金曲等級原民陣容。

演出當晚因颱風來襲雨勢不斷，王宏恩登場時已是大雨滂沱，但觀眾仍穿著雨衣熱情搖擺，王宏恩走下台同樂說：「這裡才是舞台，我們一起跳舞！我知道花蓮人心很熱不怕冷。」

音樂節請來富里在地藝人Terry（江振愷）及花蓮媳婦安歆澐主持，並由舞思愛打頭陣開場，她說：「Fali 是阿美族『風』的意思，我們今天在花東縱谷的美景旁品嘗花蓮美食及農特產、在微風吹拂的大草坪上欣賞世界音樂風格美聲樂曲，非常幸福。」幾位金曲級的原民歌手難得齊聚一堂，大夥都覺得像是回部落參加豐年祭典般充滿溫暖及愛，歌手們藉由歌聲唱出屬於原民的浪漫情懷。

此外，囊括全球44項大獎的純人聲最佳演唱組合阿卡貝拉美聲歐開合唱團，現場美聲現場讓在風雨中聽歌的歌迷仍聽到入神癡迷，而南王部落音樂才子昊恩縱情演出藍調魅力也讓全場歌迷放聲跟著高歌 ，加上港口部落創作歌手阿努・卡力亭・沙力朋安都紛紛藉由演唱 唱出對部落家鄉的感情，讓全場充滿濃濃的「原味」情懷。