法國珠寶世家寶詩龍（Boucheron）深耕台灣市場，在台中大遠百打造全台第四家精品店，今天下午新店盛大開幕，邀請品牌代言人昆凌與遠東百貨董事總經理徐雪芳擔任剪綵嘉賓，才剛從法國返台的昆凌分享巴黎行的心得，覺得法國女人好優雅，追問她對法國男人的看法時，昆凌笑說：「啊？沒印象！」，機智應答讓老公周杰倫有面子，贏得現場讚聲連連。

昆凌出席寶詩龍台中店開幕，追問她對法國男人的看法時，機智回答「沒印象」。（Boucheron提供）

寶詩龍Serpent Boheme系列solarite項鍊，約244萬元。（Boucheron提供）

昆凌以一身俐落黑色平胸馬甲搭褲裝與會，佩戴Serpent Boheme項鍊與耳環，手中的Hopi蜂鳥戒指閃閃發亮，十分吸睛，她說她曾在台中拍戲長住，最愛台中的陽光與小吃，趁著為新店開幕來個小旅行，心情特別好，也期望Boucheron能多開幾家店，讓她可以到處旅行。

圖八：寶詩龍台中店開幕，台灣區總經理陳正（左起）、品牌大使昆凌、板橋大遠百董事總經理徐雪芳出席剪綵。（Boucheron提供）

寶詩龍台中大遠百精品店是全台第四家店。（Boucheron提供）

寶詩龍前進台中大遠百設店，店裝風格簡約，充滿法式優雅。（Boucheron提供）

擔任Boucheron品牌大使多年的昆凌，因鑑賞過無數珠寶，對珠寶有了更深入了解，其中她最喜歡粉紅鑽，其次則是鑽石、藍鑽和藍寶石，昨日她在看上一件粉紅色摩根石羽毛項鍊，要價約151萬元，正考慮入手。

寶詩龍粉紅色摩根石羽毛項鍊，是昆凌喜愛的珠寶作品之一。（Boucheron提供）

全新登場的台中店承襲巴黎芳登廣場總店的設計風格與語，融入象徵巴黎的元素，包括深色大理石的模製框架、黑色金屬框架和法國古典主義特有的對稱性等，店內的VIP貴賓室十分雅緻，巨幅花卉和雀鳥巨幅手繪金箔壁畫，呼應Boucheron從大自然擷取創作靈感的DNA。

寶詩龍台灣區總經理陳正指出，台中VIP消費力驚人，試營運以來業績已破2千萬元，經典Quatre系列珠寶更是來一件賣一件，迄今仍是缺貨中，未來考慮還會在南部再開一家店。

寶詩龍Serpent Boheme系列耳環，約89萬8000元。（Boucheron提供）