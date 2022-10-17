綜藝天王吳宗憲女兒Sandy（吳姍儒）跟隨父親腳步進入演藝圈，主持道路上十分順利，在愛情上也得意，她今年1月嫁給交往5年的圈外男友王陽開，婚後8個月就宣布懷孕消息，預告明年2、3月就升格當媽，現階段懷孕6個月的她仍照常工作，近日曬出多張照片，造型中空露出小蠻腰，完全看不出來已經懷孕，讓網友驚訝直呼：「這合理嗎？」

Sandy今（17）日在Instagram透露自己參加宇宙人的站台，除了附上與宇宙人團員們的自拍照，還有多張個人合照，宣布懷孕後她多以寬鬆衣物示人，將腰部曲線全藏進衣服裡，不過更新的照片中，Sandy穿著格紋細肩帶背心，外罩一件短版針織上衣，自拍時洩渾圓上圍，並罕見露出腰線，平坦小腹完全看不出懷孕跡象，她做出俏皮吐舌表情，身型依舊纖細如少女。

吳姍儒曬出的照片小腹依舊纖細。（圖／sandywis Instagram）

完美的狀態讓許多人驚呼，李霈瑜直問：「六個月的肚子在哪？」張棋惠也讚：「妳變更美啦（我猜女寶寶哈哈哈」，熊熊卓毓彤驚訝表示：「懷孕還可以露肚裝，完全看不出來，太厲害了」，許多網友驚訝留言：「到底是不是真的懷孕，合理嗎？」、「身材保持得太好了吧」、「這肚子不合理啊啊啊啊啊好美」、「我沒懷孕，肚子比妳大」、「這樣的孕婦媽媽不科學」、「妳懷孕的肚子在哪裡啦」、「憲哥說，衣服穿好！」還有網友幽默開玩笑：「是不是生了？」。