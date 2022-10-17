翻轉屏東！國民黨屏東縣長候選人蘇清泉民調追近民進黨候選人周春米，國民黨前台北市議員羅智強今(17日)在臉書發文指出，蘇清泉的網路聲量不僅遙遙領先對手，民調支持度也與周春米打成平手，甚至傳出選舉賭盤的方向都在改變，令他不禁振奮直呼「蘇清泉會贏，民進黨真的急了！」

「屏東正在變天，蘇清泉將翻轉南台灣！」羅智強表示，民進黨把持屏東25年，除了煙火施政外，其他一成不變。潘孟安執政8年，還要指定接班人，認為推個西瓜出來也能贏，如此將屏東視為禁臠，黨內外無不反感。

羅智強指出，石斑魚無法外銷大陸，屏鵝公路百里種樹計畫引爆民怨，民進黨所承諾六項交通建設一樣都沒做。屏東需要徹底改變，屏東需要最懂屏東的蘇清泉，網路聲量是領先指標，網路聲量反轉，代表選民開始關注蘇清泉，接下來就是支持度的翻轉，大家再加把勁，蘇清泉一定能贏！

羅智強強調，蘇清泉氣勢節節高升，民進黨卻譏是「吹哨壯膽」，傲稱內部民調仍大贏30％，就連上次潘孟安自己選也還贏不到13％。周春米陣營大膨風，簡直是把民調數字倒過來講，這才是「吹哨壯膽」。他直呼：蘇清泉會贏，民進黨真的急了！