紙風車劇團在於台北市立木柵國民中學舉行「巫頂環遊世界」文山大首演，巫婆「巫頂」為全劇開場。（陳俊吉攝）

紙風車劇團在於台北市立木柵國民中學舉行「巫頂環遊世界」文山大首演，免費自由入場，吸引數百位大小朋友跟著巫婆「巫頂」一起探險環遊世界，圖為〈起床號〉演出片段。（陳俊吉攝）

紙風車劇團在於台北市立木柵國民中學舉行「巫頂環遊世界」文山大首演，免費自由入場，吸引數百位大小朋友跟著巫婆「巫頂」一起探險環遊世界，圖為〈起床號〉演出片段。（陳俊吉攝）

紙風車劇團在於台北市立木柵國民中學舉行「巫頂環遊世界」文山大首演，免費自由入場，吸引數百位大小朋友跟著巫婆「巫頂」一起探險環遊世界，圖為〈起床號〉演出片段。（陳俊吉攝）

紙風車劇團在於台北市立木柵國民中學舉行「巫頂環遊世界」文山大首演，免費自由入場，吸引數百位大小朋友跟著巫婆「巫頂」一起探險環遊世界，圖為〈小芬小蓮海底歷險記〉演出片段。（陳俊吉攝）

紙風車劇團在於台北市立木柵國民中學舉行「巫頂環遊世界」文山大首演，免費自由入場，吸引數百位大小朋友跟著巫婆「巫頂」一起探險環遊世界，圖為〈小芬小蓮海底歷險記〉演出片段。（陳俊吉攝）

紙風車劇團在於台北市立木柵國民中學舉行「巫頂環遊世界」文山大首演，免費自由入場，吸引數百位大小朋友跟著巫婆「巫頂」一起探險環遊世界，圖為巫婆「巫頂」與北極熊及台灣黑熊演出呼籲環保救地球。（陳俊吉攝）

紙風車劇團在於台北市立木柵國民中學舉行「巫頂環遊世界」文山大首演，免費自由入場，吸引數百位大小朋友跟著巫婆「巫頂」一起探險環遊世界，圖為〈牛蛙愛唱歌〉演出片段。（陳俊吉攝）

紙風車劇團在於台北市立木柵國民中學舉行「巫頂環遊世界」文山大首演，免費自由入場，吸引數百位大小朋友跟著巫婆「巫頂」一起探險環遊世界，圖為〈海底世界運動會）演出片段。（陳俊吉攝）

紙風車劇團在於台北市立木柵國民中學舉行「巫頂環遊世界」文山大首演，免費自由入場，吸引數百位大小朋友跟著巫婆「巫頂」一起探險環遊世界，圖為現場觀眾大朋友小朋友與〈海底世界運動會）開心互動。（陳俊吉攝）

紙風車劇團在於台北市立木柵國民中學舉行「巫頂環遊世界」文山大首演，免費自由入場，吸引數百位大小朋友跟著巫婆「巫頂」一起探險環遊世界。

紙風車「巫頂環遊世界」演出結合四大片段：（起床號〉描述一個賴床高手遇上千方百計要叫他起床的人，兩人在將醒未醒之間，展開一段令人噴飯的掙扎及對抗，透過日常生活的題材、活潑逗趣的戲劇演出，讓孩子在笑聲中啟發無限的創意與想像空間。

〈小芬小蓮海底歷險記〉則是教導孩子們不要輕易相信陌生人的話，以及如果遇到壞人時該如何機智與勇敢地處理突發狀況。

〈牛蛙愛唱歌〉前進台灣中美洲友邦貝里斯的森林，看動物們在不造成雙方傷害的前提下，如何以「外交途徑」解決牛蛙愛唱歌的困擾。

〈海底世界運動會〉融入海洋環保議題，在想像的世界裡帶著觀眾前往馬里亞納海溝，參加海底運動會，現場大小朋友的雙手也變成海草跑道，幫助選手完成比賽，透過互動了解環境保育的重要性，大朋友小朋友也感謝紙風車劇團，在雙十國慶這天除了歡樂又帶給大家寓教於樂夜晚。