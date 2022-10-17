中華職棒33年下半球季進入尾聲，中信兄弟17日移師高雄澄清湖棒球場對戰統一獅，總共吸引1萬532位球迷進場觀賽，打破澄清湖高懸5年的進場人數紀錄。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

中華職棒33年下半球季進入尾聲，中信兄弟17日移師高雄澄清湖棒球場對戰統一獅，總共吸引1萬532位球迷進場觀賽，打破澄清湖高懸5年的進場人數紀錄。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

中華職棒33年下半球季進入尾聲，中信兄弟17日移師高雄澄清湖棒球場對戰統一獅，總共吸引1萬532位球迷進場觀賽，打破澄清湖高懸5年的進場人數紀錄。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

中華職棒33年下半球季進入尾聲，中信兄弟、樂天桃猿戰績緊咬，力爭下半季冠軍，中信兄弟16日移師高雄澄清湖棒球場對戰統一獅，總共吸引1萬532位球迷進場觀賽，不僅打破澄清湖高懸5年的進場人數紀錄，今年澄清湖棒球場年進場人數也創下新高。

原訂今年球季澄清湖棒球場最後1場賽事於8月21日落幕，但因應2022年U23世界盃棒球賽在台灣舉辦，原先預計16日在台中洲際棒球場進行的象獅大戰，在高市府運發局極力爭取下，調整至澄清湖棒球場開打，該戰吸引破萬名球迷進場觀賽，也刷新近5年來澄清湖單戰進場人數新高。

根據統計，今年球季澄清湖棒球場的最後一役共有1萬532位球迷進場支持，而澄清湖棒球場前1次湧入破萬名觀眾是在去年11月30日中信兄弟、統一獅總冠軍賽第3戰，當時共有1萬280人進場，若只算例行賽，澄清湖球場破萬人進場必須回溯到2017年9月1日Lamigo桃猿對戰富邦悍將共1萬482人進場，16日的象獅大戰打破高懸5年的紀錄，今年澄清湖棒球場年進場人數高達9萬4523人，也成功刷新歷年紀錄。

高市府運發局長侯尊堯表示，看到那麼多球迷進場支持讓他相當感動，顯示高屏地區球迷對棒球熱度持續回升，也代表在大家的努力下澄清湖棒球場確實有能力帶給大家最精采的球賽，相信高雄未來可以掀起一波棒球熱潮，甚至藉以帶動基層棒球，並發展運動經濟。

運發局透露，高雄澄清湖棒球場目前由「中職第六隊」台鋼雄鷹接管，但台鋼2024年才會正式登入一軍。明年除了會協助台鋼針對球場軟硬體設備改善，提供球員、球迷更好的比賽及觀賽環境，目前也正積極與聯盟及各球團爭取明年在澄清湖續辦賽事。

運發局指出，他們先前曾參考美國、日本等國外棒球園區規畫案例，日前澄清湖棒球場運動休閒園區都市計畫變更案，經高市都市計畫委員會審議通過，近期將送內政部都市計畫委員會審議。希望引入商業設施，串聯周邊澄清湖水岸湖景、觀光遊憩、長庚醫院醫療及捷運建設等資源，透過民間資源合作開發複合型運動休閒園區，帶動球場永續營運及運動產業發展。