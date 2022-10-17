台北市長侯選人蔣萬安的姓氏爭議再起，另名侯選人蘇煥智本月6日前往台北高等行政法院，向台北市政府提出暫時狀態的假處分，除要求21日抽籤日前撤銷章孝嚴之「生父蔣經國之認領登記」，並將章孝 嚴及其相關親屬回復原來章姓之外，也要求蔣萬安應該以「章」萬安 之名，刊登在選舉公報與選票之上，台北高等行政法院17日裁定駁回蘇的聲請。

北高行政法院認為，蘇煥智並無向戶政事務所申請撤銷系爭認領登記之公法上請求權，其並非本案適格之當事人，其就聲請的事項，當然也欠缺聲請定暫時狀態假處分之當事人適格，而不具權利保護必要。

合議庭指出，關於選舉公報及選舉票上關於候選人姓名之記載，必須由台北市選委會依戶籍登記資料編印，非可任意為之，蘇不具撤銷認領登記之當事人適格，他只是泛稱私法上認領是否有效牽涉龐大選舉利益，難認有權利保護必要。

合議庭表示，蘇煥智所提出的證據，無從讓法官認定有何定暫時狀態假處分之急迫性及必要性，他的聲請，不僅難認有權利保護必要，且未能釋明其定暫時狀態假處分之聲請有何急迫性及必要性，裁定駁回。

蘇煥智聲請指出，2002年，章孝嚴的「生父蔣經國認領登記」在蔣經國 不承認、蔣方良反對、蔣家後代不同意下，未經民事認領之訴判決， 也沒有DNA「親緣鑑定報告」，只是僅憑內政部常次簡太郎主持部會協調，就作成結論。

蘇說，當年內政部的做法，違反依民法及戶籍法關於認領登記的規 定，生父蔣經國認領登記有嚴重違法，並霸凌蔣經國的聲譽及其家屬 的權利，也涉及「特權施壓」圖利章孝嚴父子接收蔣家政治遺產。

蘇認為，這樣的行政處分等於政府認證章孝嚴為「蔣家王子」，其 子章萬安正式更改姓氏為「蔣萬安」，讓各界也誤認為他是「故總統 蔣經國之孫」，而完全接收了蔣經國的政治遺產，使其以「蔣家王子 」名門之後，嚴重影響台北市長選舉公正性。

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