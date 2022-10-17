A CUT用餐區天花板有捷克水晶吊燈，並舖著厚厚的羊毛地毯，環境舒適優雅。(國賓大飯店提供)

A CUT秋季新菜(由左至右順時鐘方向)爐烤法式羊排、爐烤春雞、花蓮玉里乾式熟成鴨胸、布列塔尼藍龍蝦。(國賓大飯店提供 ／ 陳韻萍合成)

國賓中餐廳的獨立宴會空間-樓外樓，可接待12桌的中式婚宴或是70人的會議。(國賓大飯店提供)

台北國賓牛排回來了！台北國賓大飯店10月啟動危老改建工程，花半年時間籌備，國賓旗下A CUT牛排館、粵菜廳及川菜廳搬遷至遼寧街新址，國賓粵菜和川菜廳合併改名為國賓中餐廳，牛排館和中餐廳於15日全新開幕營運。其中多年拿下米其林一星殊榮的A CUT牛排館，向來是飯店的金雞母，15日開幕這幾天，即使颱風攪局，大雨狂炸台北市，訂位數仍有8成，饕客風雨無阻，非常捧場。

向來被懂吃的老饕視為頂級牛排口袋名單的台北國賓A CUT牛排館，搬遷至新址，新環境曝光，迎賓區的「瑪瑙寶石吧檯」是映入眼簾的第一個亮點，鑲滿大面寶石，鵝絨色亮光絢爛，吧檯桌面選用咖啡金色馬鞍皮，平衡視覺空間。而主餐區運用自然光的層次表現營造不同時段的餐廳氛圍，用餐環境舒適優雅。開放的用餐區約有46個座位，另有4間獨立包廂，滿席座位約106個席次。15日開幕以來，訂位數高達8成，業者表示希望可以挑戰業績較之前成長10％。

A CUT牛排館搬到新地址，除了經典品項外，主廚團隊也推出新菜單迎賓。其中單價3800元的「美國WBI超級PRIME肋眼牛排」是主打美食，嚴選全天然美國極品Super Prime牛肉，Super Prime是USDA(美國農業部)頂級牛肉中最優質的牛肉，農夫以最上乘的粟米和豐富蛋白質飼料餵飼牛隻，確保飼養的牛隻素質優良。粉紅色澤的牛排，肉質油花分佈均勻，香味迷人，吃起來軟嫩多汁，滿口都是肉的香氣油脂，滋味迷人。新菜品也成為饕客指定要吃得佳餚之一。

此外，主廚團隊也特別設計「爐烤法式羊排」、「花蓮玉里乾式熟成鴨胸」、「爐烤春雞」、「布列塔尼藍龍蝦」、「香煎虎蝦」等多款運用海陸頂級食材的美味佳餚，要再現米其林一星的榮光，讓民眾品嘗到經典美味。

國賓粵菜廳及國賓川菜廳曾連續3年榮獲米其林餐盤推薦，此次搬遷到新店址，業者將兩廳合併為中餐廳，以「頂級精緻粵菜料理、最好的川菜靈魂」為主軸，讓食客在一個餐廳內可以品嚐到兩種菜系的經典菜餚。靜謐雅致的用餐環境包括主餐區、包廂，還有號稱「樓外樓」的獨立式宴會空間，「樓外樓」可容納約12桌中西式婚宴或60至70人之會議，方便團體聚餐或婚禮宴客。