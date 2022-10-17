長榮鳳凰酒店(礁溪)2022秋季線上旅展10月20日上午10點準時開賣，平日雙人一泊二食住宿券優惠價8,388元，一泊一食7,888元；親子家庭與樂齡朋友最愛的餐券、湯屋券、一日遊券都祭出買7送1優惠，其中平日單人餐券每張只要666元，好康囤貨就趁現在。同時台中鳳凰酒店也推出瘋狂優惠價，一泊一食住宿券下殺3.7折，只要2,666元即可入住，鳳凰食號早午餐券每張550元，買10張再送1張。2022秋季線上旅展自10月20日起至11月10日截止。

長榮鳳凰酒店(礁溪)表示，秋季線上旅展住宿券保證買到賺到，「平日雙人一泊二食住宿券」最低4折優惠8,388元即可入住，「平日雙人一泊一食住宿券」也只要7,888元。另外，「平日單人餐券」也是必搶好康，每張666元，即可任選享用桂冠自助餐廳早午餐或煙波亭火鍋。秋冬正是泡湯好時節，舒暢享受礁溪美人湯的「高級/綠景湯屋平日雙人券」，旅展優惠價每張1,888元；適合親子家庭與銀髮族的「一日遊券」，內含慢活SPA+單人平日下午茶一客，每張只要888元。而且餐券、湯屋券、一日遊券除了旅展價超殺，還可再享買7送1。

台中鳳凰酒店一泊一食住宿券下殺3.7折，只要2,666元即可入住，另外台中鳳凰食號平日單人早午餐券每張550元、買10張再送1張，平均一張只要500元，還有星巴克咖啡與哈根達斯冰淇淋無限享用超划算。2022秋季線上旅展礁溪與台中兩館的各式票券皆可使用到2023年5月31日。