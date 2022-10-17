日本前首相安倍晉三在今年8日遭到槍殺，兇嫌山上徹也表示，「母親沉迷統一教，持續高額捐款導致家庭生活困頓，而該教與自民黨關係密切…」他的一席話引發日本輿情譁然，自民黨確實有相當多議員與該教有關。日本首相岸田文雄在星期一下令，對統一教會展開徹底調查，包括人脈關係與金流。

半島電視台(Aljazeera)報導，統一教全稱為「世界和平與統一家庭聯合會」，是韓國人文鮮明在1954年創立，借用基督教的部分說法，但更多是自創的教義。

刺殺安倍的山上徹也說，他的母親是統一教的忠貞信徒，持續對教會捐款，總數達到約1億日元（約2千2百萬新台幣），導致家庭破產。

這段自白引發許多統一成員的親屬，站出來聲援山下，表示他們的家庭也有類似的困境，因為該教一直強迫教眾捐款，造成家庭失和與經濟損失。同時也引起媒體開始調查統一教與自民黨的關連。後來的一項內部調查顯示，自民黨379名國家議員裡，將近一半與該教會或多或少的聯繫，有些人參加過統一教的活動，有些人接受選舉支持。

此事影響了日本民眾對自民黨的支持度，岸田內閣的支持率暴跌至 35%，是他去年上任以來的最低。為了應對支持率危機，岸田表示：「政府已認真面對此事，有大量受害者以及貧困和破碎家庭的事實，他們沒有得到足夠的援救。」

日本文部科學大臣永岡桂子表示，她已立即開始調查。

日本共同社報導，岸田在此之前，一直對調查統一教相當謹慎的原因，是擔心此舉可能違反日本和平憲法當中，關於宗教自由的規定。現在岸田是以《宗教公司法》的角度切入，因此統一教很可能喪失宗教公司的地位，將被剝奪稅收優惠，儘管他們仍被允許活動。

迄今為止，日本只有兩個宗教團體被法院下令解散；一個是奧姆真理教，1995年奧姆教在東京地鐵發動致命的沙林毒氣襲擊，造成12死亡。另一個是和歌山妙覺寺僧團，該僧團以信眾遭「邪靈附身」的理由，詐欺信眾錢財。