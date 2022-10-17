雖然日本保守派政府持續加強軍事力量，並在言辭上呼應美國表態可能會介入台海戰爭，但日本政治分析人士認為，這類在國外公開的訊息與國內觀點差異很大，日本政府並未承諾在戰時幫助台灣，除了自民黨保守派之外，日本民間也幾乎沒有什麼人支持日本捲入台海戰爭。

《美國之音》報導說，雖然日本台灣沒有正式外交關係，但雙方具有深厚的文化聯繫，政界往來也非常密切。前首相安倍晉三也稱台灣為「重要夥伴」，現任首相岸田文雄與其前任一樣，都大幅增加了軍事支出，並對中國崛起的威脅發出警告，這些動作讓台灣與美國一些政界人士認為日本可能會介入台海戰爭。

不過，日本上智大學比較政治學和日本政治學教授中野光一說，除了自民黨的保守派之外，幾乎沒有什麼人支持日本捲入台海戰爭。「像安倍這樣的人一直在對不同的聽眾說兩種不同的話。對美國，也許還有台灣，安倍和其他右翼人士一直在說日本現在準備好進行集體自衛，甚至說台灣突發事件是日本的突發事件。但這是一個非常極端的立場，在日本並沒有真正涉及或討論。」

中野說，2015年安倍推動修憲以解除「集體自衛」禁令，他宣稱這是保護日本以及向美國靠攏的一種方式，但修憲並沒有被認為是進行對外戰爭的一種方式。因此，安倍的表態在國內有很大爭議，給人的印象相當虛偽與不真實。

東京坦普爾大學亞洲研究教授傑弗里．金斯頓說，儘管日本與台灣關係密切，但公眾對軍事行動的興趣很小。「人們非常佩服台灣，他們愛台灣。他們愛台灣的原因之一是世界上沒有其他國家像台灣人那樣愛日本。但那種溫暖而模糊的『我們喜歡你，佩服你』和將部隊送入危險境地之間有很大的差距。」他說，「華盛頓預計日本會干預，我認為自民黨的政治領導層認為他們應該干預，但公眾對日本超越其和平憲法極為警惕。」

儘管日本可能無法積極參與軍事行動，但由於與美國的關係，它可能會發揮某種輔助作用。美國對外關係理事會亞太研究高級研究員希拉．史密斯說，日本擁有7個美軍基地，也有雷根號航空母艦的母港，這意味著美軍很可能會通過日本到達台灣海峽。

她說，日本或許能在對中國封鎖中發揮重要作用，這要歸功於其世界級的潛艇艦隊，但它也很容易面臨報復，「如果美國和中國相互交戰，那麼美日同盟就會有一個全新的思考維度，即日本需要如何自衛，因為美軍基地可能會成為攻擊目標」。

她補充說：「日本人需要進行一套更複雜、更廣泛的思考，他們稱之為『保衛日本的情境』。」 「如果你處於美中戰爭的大背景下，那麼日本的防禦將是他們軍隊的主要焦點，同盟協調也會這樣進行。」