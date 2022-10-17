邊境解封迎來跨境旅遊商機，旅遊電商易飛網有感於旅人受飆漲的旅遊成本所苦，17日宣布搶先推出「ITF線上旅展」，首波限時搶購活動「One night in 日本」將於10月18日上午10時18分準時開搶，針對日本熱門航點祭出自由行包機行程特惠促銷，不僅東京5日+1晚下殺萬元有找，沖繩4日+1晚也僅不到6,000元，價格回歸疫情前水準，限時限量100名。其餘線上旅展商品包括日本東京、沖繩及越南峴港包機團體及自由行行程等，第二人最高現折2,000元，易飛網標榜為國人把關荷包，在高通膨時代仍能無壓出遊。

易飛網董事長周昀生表示，受到國際燃油價格提高、國際通膨及防疫成本等因素影響，加上我國目前尚有入境總量管制人數上限，國人疫後出國旅遊成本提升將是短期難以避免的趨勢，高漲的機票價格及團費使得不少國人望之卻步，甚至僅抱持觀望心態取代實質行動，但易飛網早在解封前洞燭先機進行市場布局，策略之一即為透過與航空公司合作包機，盡可能以較親民的價格，提供國人貼近疫情前的旅遊價格水準，本次藉由ITF線上旅展推出「One night in 日本」限時搶購活動，即是此一策略的最佳體現。

易飛網指出，因應2022 ITF台北國際旅展實體旅展將於11月4日至7日在台北南港展覽館盛大登場，易飛網「ITF線上旅展」活動搶先自10月18日起開跑，為期長達三周至11月7日止，首波主打「One night in 日本」限時搶購活動祭出市場最低價遊日特惠促銷，東京5日+1晚住宿8,888元起（未稅）、沖繩4日+1晚住宿最低僅5,888元起（未稅），一律含機上餐及20公斤托運行李，首發航班將於11月1日啟航，至11月30日止天天出發，旅客不僅可自由挑選出發航班，更可享有「免簽證、免隔離、免篩檢」的「3免」便利性，限量搶購只有100名，10月18日上午10時18分於易飛網官網「One night in 日本」活動頁面準時開搶。

除「One night in 日本」限時搶購活動外，本次易飛網「ITF線上旅展」也推出多樣優惠商品，以日本包機團體旅遊商品為例，東京5天4夜線上旅展一口價19,900元，將入住1晚東京巨蛋飯店、搭乘橫濱纜車空中散步、參訪美食地標橫濱拉麵博物館，可一舉遍嘗日本各地名店風味。沖繩則推出4天3夜破盤價16,900元起，入住3晚市區飯店，逛街血拼很方便，特別安排沖繩海鮮豬肉火鍋饗宴，並至美麗海水族館一窺海洋世界之美，前述商品不僅保證出團，還附贈保額1,000萬日圓的當地防疫保險。

國人熱愛的日本自由行，易飛網強打線上旅展促銷特惠價，沖繩機加酒4日自由行最低9,999元起、東京機加酒5日自由行最低12,900元起，透過易飛網報名赴日自由行旅客，易飛網亦將協助投保日方保險。

東南亞旅遊的部分，針對有「東方夏威夷」美稱的越南峴港，包機行程也將於12月啟動，將推出4天3夜線上旅展優惠價23,900元起，帶領旅客夜遊世界文化遺產會安古鎮、體驗放水燈許願、朝聖熱門打卡景點巨人之手及黃金橋，並入住五星海濱度假飯店；偏好自由行的小資族或背包客，易飛網也推出峴港機加酒4日自由行16,900元起，第二人優惠2,000元，並贈送當地網卡。