高雄市百貨週年慶戰火煙硝四起，高雄大遠百即將在本月底加入戰局，勢必讓週年慶折扣大戰更加白熱化，在正式開打之前為激勵員工，高雄大遠百在週慶前夕舉辦「單車造勢‧再創顛峰」活動。

活動由店長、也是經理黃友誠帶領近百名同仁勇往直前，騎著公共腳踏車行經亞洲新灣區沿途熱門景點，舉凡高雄圖書館總館、高雄展覽館、八五大樓、高雄流行音樂中心、大港橋、駁二藝術特區…等高雄在地特色打卡聖地，並記錄活動影像捕捉高雄在地風情，也藉由單車造勢活動激發同仁向心力，以期達成週年慶業績目標，同時健康促進又節能，一起減碳做環保。

黃友誠表示，今年適逢遠東百貨歡慶五十五歲生日，由同仁們一起執行的「週年慶單車造勢‧再創顛峰」活動除了宣傳高雄的美麗市容，更希望大家以實際行動一起節能減碳愛地球，充份展現推廣淨零經濟的決心，更為週年慶暖身誓師，鍛鍊強健體魄，以最佳狀態迎接本月底即將登場的「遠百週年慶」，讓每位同仁臉上掛滿陽光般的笑容迎接蒞臨店內的貴賓，並提供最親切、最有效率的服務品質，藉此提昇顧客滿意度，同時，持續致力滿足民眾購物需求，不斷調整商品內容及提升服務品質，感謝與大遠百一起成長的顧客，推出眾多優惠回饋，邀請您來一場精彩美好體驗。

高雄大遠百自10月20日起至10月26日舉辦「週年慶搶先預購」優惠活動，高雄獨家加碼：化妝品當日單筆滿2000元送300元，大家電單筆滿10000元送1100元，保健器材、小家電單筆滿5000元送600元，除此之外，內睡衣當日單筆滿2000元送200元，化妝品、內睡衣當日單筆滿10000元再加送200元，百貨服飾當日累計滿5000元送500元、累計滿50000元再加送800元，APP會員獨享女男童裝當日單筆滿8000元再加送300，數位3C(含APPLE)、MUJI無印良品刷11大銀行指定信用卡單筆分6期刷滿10000元也可獲贈500元十足抵用券，享5%回饋，全館購物刷14大銀行信用卡單筆分期滿5500元送200元十足券、單筆分期滿10000元送400元十足券，使用HAPPYGO Pay全館單筆刷滿5000元送200元十足券，全部促銷優惠比照週年慶規格贈送，舉例來說，在一樓化妝品專櫃消費使用HAPPYGO Pay單筆分6期刷滿10000元狂送2300元，享史上最高23%回饋，祭出「低門檻、高回饋」最大的誠意，真心回饋南台灣的民眾。

此外，高雄大遠百九樓活動中心現正舉辦「摩登新貴品牌結束出清特賣會」，廣受貴婦及仕女喜愛的摩登新貴商品種類多樣化，無論是正式場合穿著的禮服還是平常穿搭的單品服飾獨家的優惠通通1.5折起，單筆滿5000元還能現抵500元，活動只到10月19日止，喜愛摩登新貴女裝的消費者，千萬不可錯過這場難得的特賣活動。

值得一提的是，10月22日攜手高雄市政府民政局舉辦「111新心相印幸福高雄繽紛多元文化市集，現場有異國多元文化展演、泡泡秀、童玩遊戲、牛角鬆筋、手作DIY及美食饗宴等精彩動靜態活動，讓民眾在遠百週年慶逛街購物之餘也能認識新住民朋友當地特色與文化。