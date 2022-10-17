為籌措電力開發所需資金，台電17日經常務董事會通過，預定於11月中旬發行111年度第6期無擔保普通公司債112億元。台電表示，為持續開發多元電源及電網，確保穩定供電，本次籌資主要因應興達電廠燃氣機組更新改建計畫、大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫及林口電廠更新擴建計畫等。

根據規劃，這次發債分別有3年、5年及10年3種。3年期無擔保普通公司債利率1.85%發行新臺幣14億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。5年期無擔保普通公司債利率1.95%發行新臺幣77億元，採固定利率計息，每一年付息一次，自發行日起屆滿第4、5年各還本二分之一。10年期無擔保普通公司債：利率2.15%發行新臺幣21億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

值得注意的是，由於今年國際能源價格高漲，台電虧損嚴重，為了籌措相關資金，因此努力發行公司債。台電財務處長陳麗珍說，過往發債最多是在2008年，當年台電虧損破千億，因此當年發債8次，目前預定12月會發行今年第七期公司債，是14年來最多的一次。