今年鹽水區公所的社區營造計畫特別規畫出「鹽水街區老店散策」、「竹埔優雅行」、「糖鐵悠遊騎」、「單車漫遊月津港」4條小旅行路線。（鹽水區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南市鹽水區公所推展轄內觀光，特別設計4條小旅行路線。（鹽水區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南市鹽水區公所推展轄內觀光，特別設計4條小旅行路線。（鹽水區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南市鹽水區公所推展轄內觀光，特別設計4條小旅行路線，並繪製成「鹽水悠遊行文化導覽地圖」，公布於鹽水區公所網站，讓遊客了解鹽水的深厚文化，歡迎全台遊客按圖索驥，不論是背包客或舉家出遊、團客，走訪特色景點、騎自行車逛鹽水、品嘗美味在地小吃。

鹽水區公所表示，今年的社區營造計畫特別規畫出「鹽水街區老店散策」、「竹埔優雅行」、「糖鐵悠遊騎」、「單車漫遊月津港」4條小旅行路線。

「鹽水街區老店散策」帶領遊客造訪護庇宮、福興布行老人嫁妝、和合信餅鋪、宏興玻璃行、廣仙香紙本舖、銀鋒冰果室、鹽水冬瓜茶、蔴油龍等，這些店家隱身在鹽水地區街道內，甚至有些已超過百年。

「竹埔優雅行」則介紹竹埔社區的私房景點，如陶板詩詞小路、張聖宮與田都元帥府一百零八條好漢、忠想101等，以及竹埔在地青年楊博皓經營的「龍舌蘭農場」，還有美麗典雅的周氏古厝萬傳雅埔園，適合徒步遊覽。

「糖鐵悠遊騎」路線搭配糖鐵綠廊自行車道，能夠欣賞榕樹根莖攀附在倉庫牆面的壯觀，推薦大家來這裡騎腳踏車，感受過去的糖業鐵道歷史。另「單車漫遊月津港」路線從王爺廟巷、永成戲院到月津港親水公園到上帝廟，沿途景色秀麗。

公所提到，未來也計畫將旅遊區逐步往外拓展，不侷限於鹽水熱鬧的街區，打造鹽水更多文化祕境。