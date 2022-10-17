U23中華隊傳出利空消息，效力統一獅的羅暐捷在第2戰對德國隊時盜壘時弄傷左膝，今天傳出左膝後側十字韌帶有撕裂情況，本屆賽事提前報銷，總教練謝承勳無奈的說：「對外野戰力一定會受到很大的影響。」

羅暐捷15日傷退後立刻就醫檢查，經過急診醫師MRI檢查後認定韌帶沒有問題，不過中華隊為了謹慎起見，會將他的檢查結果送到高醫給骨科周醫師評估。

「今天有把檢查結果送去給周醫師看，他判定是後十字韌帶撕裂。」今天羅暐捷雖未坐輪椅，但也是杵著拐杖才能移動。至於接下來的U23賽事，謝承勳說：「這比賽就讓他休息了，好好養傷。」也代表他本屆比賽提前報銷。

謝承勳坦言，少了羅暐捷對中華隊外野戰力影響很大，他也希望王騰玉能夠扛起責任，「希望他能藉由今天的比賽趕快去適應。」今天王騰玉先發鎮守右外野。

醫生初步檢查認為羅暐捷的傷勢不需要動手術，再次檢查後就能開始復健，目前尚未確認需要多久的復健時間。