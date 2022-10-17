草鴞會在地面上的草叢中築巢育雛。（嘉義林區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

河灘地上一整片草原及周邊農田是草鴞喜愛的棲地。（嘉義林區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

與會單位於綜合討論階段共商草鴞保育之未來策略。（嘉義林區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

林務局嘉義林管處、屏東林管處及畜試所、特生中心、臺南農改場與嘉義大學首長率先簽署合作宣言。（嘉義林區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

瀕臨絕種保育類草鴞是台灣12種貓頭鷹中唯一在草生地棲息繁殖的留鳥，因面臨棲地喪失劣化、鼠藥毒害、非刻意人為獵捕等等，生存出現危機，林務局嘉義林區管理處今偕同屏東林區管理處舉辦「2022年草鴞保育成果交流會議」，並與24個機關團體共同簽署「草鴞保育聯盟合作宣言」，宣告草鴞保育聯盟成立。

嘉義林管處指出，農牧地、廢耕地、牧草地及演替頻繁河川地都是草鴞重要棲地，據調，目前草鴞出現棲地預測分布區域，主要以嘉義、台南、高雄、屏東4縣市淺山與平原草生地為主，分別對應到嘉義林管處與屏東林管處轄區。

由於棲地消失、變差，加上資訊、保育認知不足，常常是草鴞生存不易的不確定因素，進一步考量草鴞保育需要整合各相關權益者的參與，以及更多調查、研究，嘉義、屏東林管處自去年開始，決定每年輪流召開區域性草鴞保育交流會議。

今年會議由嘉義林管處主導，擴大邀請嘉南高屏區域涉及草鴞保育的政府機關，包括畜產試驗所、特有生物研究保育中心、水利署河川局、高速公路局南區養護工程分局、台江國家公園管理處、南部科學園區管理局及縣市政府、學術單位及NGO團體等，跨領域單位共同組成草鴞保育聯盟，並透過簽署「草鴞保育聯盟合作宣言」來宣告，聯盟成員將在各自職掌上加入友善草鴞相關規畫，跨機關合作推動草鴞保育。

會中也邀請嘉義大學、台南市野生動物保育學會、屏東科技大學、高雄市野鳥學會等4個執行草鴞研究及保育行動單位分享實際案例成果，並透過交流討論讓與會的單位更加認識神祕的草鴞。

林務局保育組組長羅尤娟表示，林務局近年推出許多草鴞保育的政策，如生態系服務給付及瀕危物種保育行動計畫書，相信在跨機關共同參與下，一定能建構出人與草鴞和諧共生的永續環境，讓草鴞自由翱翔在台灣西南平原。