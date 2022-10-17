為提供社區民眾及兒童活動的公園空間，頭份市公所利用新華里高鐵橋下既有閒置空間，斥資1千萬元打造全齡親子公園，公所今天17日上舉行開工祈福典禮，預定將在明年6月完工。

頭份市長羅雪珠表示，有感於頭份市內親子活動空間仍不足，上任後積極爭取及自籌經費，在頭份市新建或整建共融特色公園，以提供長者、親子充足安全的遊憩空間。

頭份市公所指出，這次興建計畫實施範圍為頭份市新華里，與縣道124、新華路交會的高鐵橋下空間，起點位置與頭份市立僑善國小相鄰，總長度約為300公尺，目前已有設置人行步道及綠美化。

頭份市公所表示，為使橋下閒置空間再利用，並創造多元活動價值，除保留高鐵橋下既有步道及植栽，強化橋下空間特色，在高鐵滴水線外種植四季開花喬木，型塑農村新景觀與天際線。

另外，在新華路與中正一路408巷端點新設廣場強化遊憩空間，鄰近居民與遊客可就近休憩，其廣場也能提供社區居民活動使用，或作為假日市集活化新華里雞心壩農村經濟。

羅雪珠表示，這次打造的公園，除新設小型PUSH BIKE遊戲場、大型攀爬網、鳥巢鞦韆及雙人鞦韆多項遊憩設施，並在周邊增設多處座椅及體健設施，方便陪同家長運動健身同時兼看顧孩童，另外新設流動廁所2座，讓來遊憩的旅客及民眾更加沒有後顧之憂。