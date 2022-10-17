我國去年9月22日申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），如今已滿一年。根據主計總處近日發布國情統計通報顯示，今年1到9月我國對CPTPP會員國的貨品出口值年增23.8％、進口值年增14.9％，且進出口值皆已超過2020年全年總額；近2年對CPTPP會員國進出口表現，均較過去5年成長。主計總處表示，主因為我國出口表現亮眼，在疫情下仍屬穩健。

主計總處在13日發布國情統計通報並指出，CPTPP是一個綜合性自由貿易協定，於2018年由11個會員國（日本、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、加拿大、墨西哥、智利、秘魯、澳洲及紐西蘭）共同簽署生效，去年GDP合占全球12.2％，與我國經貿往來密切。

主計總處說，依財政部統計，近5年我國對CPTPP會員國貿易值約占我國貿易總值2成5，其中出口值占20.7％至21.8％，進口值占28.4％至29.6％；今年1月到9月貿易值占25.4％，較去年同期增0.7個百分點。

主計總處說，去年我國對CPTPP會員國出口值949.9億美元，年增33.0％，近5年平均年增9.3％；主要出口貨品以電子零組件413.2億美元（占43.5％）、基本金屬及其製品83.1億元（占8.8％），及資通與視聽產品78.0億美元（占8.2％）為主。與2016年相較，以電子零組件增170.8億美元最多。今年1月至9月出口值855.6億美元，續增23.8％，同樣是以電子零組件增28.4％、基本金屬及其製品增21.3％較多。

主計總處說，在進口部分，去年我國自CPTPP會員國進口值1,086.1億美元，年增30.0％，近5年平均年增9.9％。主要進口貨品以電子零組252.0億美元（占23.2％）、礦產品160.4億美元（占14.8％）、機械148.4億美元（占13.7％）為主。與2016年相較，以電子零件增118.8億美元、礦產品增85.0億美元較多。今年1月到9月進口值911.1億美元，續增14.9％，以礦產品增77.5％較多，另機械亦增9.7％。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，我國近兩年整體出口表現不錯，在疫情下沒有太大影響，是對CPTPP進出口表現亮眼的主因。惟第三季需求不如預期、沒有想像的強，所以比較弱；第四季則還要觀察。

蔡鈺泰分析，我國前9個月整體出口年增13.5％，對CPTPP會員國就有23.8％的增幅，最關鍵是對馬來西亞跟澳洲出口的成長。出口還是以電子零組件為主要，對澳洲也有出口石油煉製油品。

蔡鈺泰進一步說明，在CPTPP會員國中，以對澳洲的出口成長最多，達到8成，馬來西亞本身規模就很大，也有3成8成長，其餘紐西蘭3成、新加坡1成9、日本1成7。以金額來講，對日本出口金額最多，達249億美元，較去年同期增加37億美元；馬來西亞出口額也有132億美元，增加36.5億美元。