ESG已成為企業能否永續經營的重要指標，台中崴正營造關注社會共榮、環境共生議題，積極投入環境永續，以行動展現對ESG的重視，15日響應並實現環境永續、生態多樣性的目標，董事長張正岳親自帶領70餘名自願參加公益活動的員工及眷屬，與台灣山林復育協會的十幾位志工，共同在台中都會公園完成維護復育區的除草、苗圃整理、土壤介質調配及小苗換盆的護樹行動。

崴正營造表示，在員工與眷屬夥伴共襄盛舉下，以實際行動落實恢復大肚山多樣性的森林植物群，為環境保護盡一己之力。

崴正營造當天不僅投入環境永續活動，下午接續進行「崴正家庭日」活動，儘管當天下午陣陣驟雨，員工熱情依舊不減，在鹿港天后宮祈求媽祖保佑國泰民安之後，便進行鹿港美食之旅，於疫情其間仍不忘促進在地小攤經濟。最後在玻璃博物館巧奪天工的媽祖廟旁打卡拍照，為有意義的一天公益活動畫下完美句點。