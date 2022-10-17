半導體庫存調整導致族群股價下修風波蔓延，野村證券指出，日月光投控（3711）毛利率趨勢與股價明年起面臨反轉壓力，降評「賣出」，推測合理股價砍到70元，凱基投顧也示警能見度惡化令人擔憂，下修財務預期。

半導體族群近期遭受不小挑戰，最大權值股台積電股價雖於法說後反彈，然17日又受美股影響，重挫3.64％、收397元，再度丟失400元大關。鑒於領頭羊台積電股價現階段難以擺脫壓力，其餘指標股同樣面臨不小挑戰。

凱基投顧指出，日月光投控封測及材料（ATM）業務方面，由於Android智慧機需求低迷，預期高通與聯發科為管控庫存水位，將持續縮減訂單；凱基也觀察到，全球IDM業者基於需求展望疲弱而砍單，預估日月光投控第四季美元計價ATM營收將季減7.2％。目前日月光投控組裝與測試生產周期為六周，意味訂單能見度不到二個月；展望明年第一季，考量客戶將擴大庫存調整，估計ATM營收將進一步下滑。

野村證券認為，受到無晶圓廠與晶圓代工廠庫存激增影響，日月光投控IC TAM業務第四季起走弱。進一步來看，因大部分長約（LTA）將於明年中到期，加上大陸清零政策過後，陸廠開始重新奪回市占率，原本較佳的毛利率趨勢與股價走勢，將出現反轉，野村因而降評日月光投控至「賣出」，推測合理股價降為70元。