李先生一家人跋山涉水的至安全地方。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

沿途都是崩坍的土石流。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

民宿外面已成了土黃色的河流。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

一路上搭著車突破重圍、驚險萬分。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

李先生笑說搭乘「淋浴露天座」。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

受颱風影響，宜蘭縣連日豪雨，李先生一家人規畫已久的家族旅遊，15日在大同鄉展開，怎料，在民宿CHECK IN後，狂風暴雨、停水停電、附近的路都坍崩，所幸食物帶足沒餓著；17日一早民宿老闆帶著一行人跋山涉水至安全地方，再由大同鄉公所派車送到三星鄉搭公車，才結束「被大自然圍攻」的難忘旅行。

宜蘭縣16日發布豪雨特報，凌晨開始超大豪雨連連，蘭陽溪水暴漲，多處傳出災情，其中七賢村溪洲地區因溪水倒灌成汪洋一片；另，台7線大同鄉英士路段出現數處災點，還發生較大規模邊坡坍邊坡大量土石坍滑，造成雙向交通阻斷的災情。

李先生表示，一家18位大人、1位1歲半的小朋友，共19人、4台車，分別從高雄、台北出發，因很早就規畫好的3天2夜大家族旅遊，心想訂金都付了，應該不會很嚴重吧！一行人15日就依計畫前往太平山附近的泰雅族部落民宿。

李先生說，15日下午3時抵達後，晚上7時25分竟然停電！入夜後開始狂風暴雨，16日半夜3時手機還狂響「土石流紅色警戒」的警示訊息，大家都驚呆，慢慢意識到不太對勁，又聽到村長說「路都斷了！你們不能出去」，腦中一片空白，想說「別鬧了！有沒有這麼幸運」。

李笑說，驚險之旅才正開始，16日下午開始停水，在沒水沒電下，還好他們食物帶得夠多，民宿還有瓦斯可使用，所以這趟旅行完全沒餓著。民宿老闆在17日一早就請他們著溯溪鞋，帶著他們跋山涉水至安全的地方，走了30分鐘左右，由民宿老闆、村長、及大同鄉公所共3台車，乘坐「淋浴露天座」享受大自然。

李表示，人家是被大自然圍繞，他們是「被大自然圍攻」，30年一次的家族大旅行，什麼都體驗了！苦惱4台車還在山上，其中2台還是租賃車，希望車子不要被落石砸到，不然就虧大了。李還說，17日被載到棲蘭山莊時，解鎖在「難民營集中營」吃泡麵的體驗，最後被送達至三星鄉搭公車，成功解脫了，直呼「真是難忘的體驗」。