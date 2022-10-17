馬英九到馬祖東引視察第一線的國軍弟兄，記得突然聽到一個士兵精神抖擻的聲音，「總統好，我叫高揚凱」。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

馬英九指出，今年8月18日，高揚凱拿著這張相片給他看。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

前總統馬英九站台力挺台北市大安文山區議員候選人高揚凱，需要鄉親父老的支持與栽培；高揚凱在文山區出生、成長，家就位在興隆路二段，是馬總統的好厝邊，國小到高中就讀靜心中小學與東山高中，土親人更親。

日前高揚凱競選總部成立大會上，眾多重量級政治A咖與企業人士皆親臨力挺，馬英九更為高揚凱登台讚聲鼓勵，加上現埸超過1500位鄉親高喊凍蒜，讓高揚凱選情如虎添翼，可望為藍營多搶下一席市議員。

馬總統致詞時表示，「與高揚凱的父親董事長高昌倫認識近20年，高董事長伉儷不僅老鄰居，且對高董長期為地方排紛解難與廣結善緣相當清楚，福興宮也在高董主持下香火鼎盛，每年發放清寒獎助學金造福學子，對地方貢獻卓著。」

馬總統表示，高揚凱自小就是一位忠厚有禮的孩子，不投機取巧，做人勤懇、做事認真，這次能通過初選正式代表國民黨競選大安、文山區市議員，一定要請鄉親朋友多多支持，讓年輕有戰鬥力的高揚凱進入市議會，與市長候選人蔣萬安並肩作戰，讓台北市重振流失中的首都光榮感。

馬總統特別講了一個和高揚凱的小故事，他說，記得在總統任內總共巡視國軍、學校290次，其中最有趣的一次，發生在2008年就職總統那一年，到馬祖東引視察第一線的國軍弟兄，記得突然聽到一個士兵精神抖擻的聲音，「總統好，我叫高揚凱，家住台北市興隆路二段」；他一聽就說：「你是我的鄰居啊」，於是特別和這個士兵握手，留下一張很有紀念性的照片。

馬英九指出，今年8月18日，揚凱拿著這張相片給他看，他就問，「你知道我認識你父親，當時你為什麼沒講你是高昌倫的兒子？」揚凱憨厚的說，「報告總統，我不好意思說。」

馬英九表示，從這個真實的小故事就看出來，高揚凱是一個忠厚、老實、善良的孩子，不會投機取巧、不會佔人便宜，所以，這樣一個忠厚老實、誠懇實在的高揚凱，一定能夠成為一個最稱職的市議員；所以特別來向鄉親父老來推薦高揚凱。

高揚凱表示，非常感謝馬總統與眾多長官、長輩及鄉親朋友的力挺，大選倒數40天，他與團隊夥伴將持續拜訪大安、文山的鄉親好朋友，並透過文宣、政論節目、與臉書來表達政治理念及政見主張，讓大家更認識高揚凱，進一步支持高揚凱。

「正在地、最貼心」，高揚凱期許自己效法「土地公精神」，忠實守護鄉里，當選後將於大安、木栅、景美等地都設立服務處及服務據點，把選民服務工作做好做滿，為鄉親謀取最大福利。