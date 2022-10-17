近日氣候逐漸轉涼，多選擇落腳郊區並以簡易鐵皮搭建的流浪動物之家，對於保暖物資需求大幅提升。台北大稻埕羽絨被百年老店合隆羽藏「羽藏傳愛，幸福暖被」公益活動邁入第7個年頭，過去共捐贈3萬2000條以上的被毯，幫助逾15家台灣在地流浪動物之家度「浪浪」們過寒冬。

為感謝長年支持活動的民眾，今年合隆羽藏再次邀約Tencel ™品牌共同響應，提供優質抽獎好禮回饋給一同參與分享訊息的民眾。活動即日起至11月30日截止，詳細訊息可參考活動官網：https://shop.hoplion.com.tw/style_planning/detail/11。

合隆羽藏「2022年浪浪也過冬」公益活動邁入第7個年頭，過去共捐贈32,000條以上的被毯，幫助逾15家台灣在地流浪動物之家度過寒冬。（合隆羽藏提供）

合隆羽藏以行動實踐企業社會責任，喜愛毛小孩的董事長陳彥誠長期關注流浪動物議題，深刻了解許多動物之家的困難，除了長期呼籲「認養，不棄養」觀念，並以『一條被毯就是一個溫暖的擁抱』為宗旨為浪浪發聲。

募集種類以「被毯」、「毛毯」、「床單」、「毛巾」四大類為主，但因浪浪可能會咬破被子，把填充物吃進肚子裡，因此捐贈時請先協助確認〝內部無填充物〞，並請做好基礎清潔，避免讓較虛弱的浪浪感染生病，以裝箱郵寄註明「合隆羽藏公益捐被活動 收」，或親送至合隆毛廠大園工廠（地址：桃園市大園區和平西路二段112號/周一至周五9:00~16:00，假日不收件/逾期不收件/客服電話：02-2509-3355）。

一同分享愛心抽好禮

合隆羽藏邀您一起為家中舊織品賦予新的生命力，回收捐贈給浪浪們做最有效的再利用。為感謝每年熱烈參與的朋友，今年合隆羽藏再邀Tencel ™品牌共同響應，提供多份抽獎好禮回饋，詳閱活動官網。