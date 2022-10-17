啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）成員林襄，去年、今年發行的2本實體寫真集均熱賣，甚至進軍日本，人氣相當夯。近日她與一群啦啦隊女神錄網路節目，聊到寫真集的話題，透露這行業很競爭，「現在ㄋㄟㄋㄟ（胸部）太多免費的了。」

啦啦隊近期吹起一股寫真風，許多隊員爭先恐後脫下外衣，出版清涼寫真集。出道10年的壯壯，8月發行紀念寫真書《壯見蜜桃》，最近她和一群同為啦啦隊隊員的姊妹們錄網路節目《懿想天開》，晚間她們坐在餐桌前邊聊邊享用佳餚，提到寫真書的話題，林襄坦言：「只有寫真才有大尺欸，我在外拍的時候沒有大尺，而且我大尺度只給女生拍。」強調個性比較害羞。

至於對大尺度的定義，林襄表示已經感到模糊，「這本寫真如果沒有一些全裸的部分，就覺得尺度好小。」壯壯聽完緊張地問：「那怎麼辦？我尺度對你來說會不會太小？」對此，林襄誇讚壯壯有她沒有的蜜桃臀，雅涵也讚美壯壯的屁股很值錢，其餘姊妹們則開玩笑要她趕快去保險，稱非常吸引異性。

此時林襄接話：「因為現在ㄋㄟㄋㄟ太多免費的了」，言下之意透露寫真界的競爭非常激烈，有部分公眾人物都願意在IG貼出豐滿上圍的辣照，吸引大批粉絲追蹤。

壯壯分享拍寫真的心路轉折，坦言以前姿態很高，不願意讓大家欣賞身材，直到逼近30歲才有焦慮感，希望粉絲「趕快看，再不看就要來不及了，拜託你們看」；琳妲也透露媽媽拜託她拍寫真，勸她趁年輕、身體好時趕快行動，「現今時代觀念變了，家長都滿開放的，其實寫真又不是色情，它是一種藝術，可以留下紀念」。

聊到如何面對逆境，林襄坦言自身的個性屬於「別人看不起我，就要越努力做給他們看」，會將負面能量轉化成努力的動力，一邊進步一邊回覆酸民的留言，部分黑粉看到她的成長後，還私訊表示，起初因覺得她只靠身材、人氣取勝，沒有太多好感，想不到被她的努力感動，變成「襄民」一員。