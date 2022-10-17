尼莎颱風與東北季風共伴效應造成北部豪雨成災，北部水庫都被餵飽，南部卻幾乎滴水未進，曾文-烏山頭水庫集水區17日降雨量僅2毫米，2水庫蓄水率47.8％，是今年下半年以來新低點，南區水資源局調撥高雄地區300萬噸清水支援抗旱，並啟動防旱整備，評估產業與民生用水至年底不成問題。

北部各水庫近日因豪雨都被餵飽，南部6月10月降雨量卻僅歷年平均值5成，17日僅有2毫米的降雨量，肩負灌溉用水的曾文-烏山頭水庫蓄水率持續下探，只剩47.8％，曾文水庫蓄水率甚至僅剩45％，面對即將來臨的枯水季。水情燈號從藍燈轉為「提醒」的綠燈。

南台灣今年較少受颱風侵襲，梅雨季後雨量不豐，南水局提前在8月啟動農業加強灌溉管理、區域調度、水庫出水管控等多項防旱整備。預期嘉南灌溉區第2期作物在11月上旬可完成供灌，到時再視降雨情況調配灌溉供水。

高屏溪水量充沛，南水局決定優先使用高雄川流水，保存水庫水，9月起已每天從高雄支援台南用水20萬噸，共已調撥300萬噸水量，約台南市3天用水量，南化水庫蓄水率仍維持在高水位的98％。