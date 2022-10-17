大自然力量太恐怖！有網友網上分享1段1分多鐘影片，影片中是昨(16)日在台7甲線中橫宜蘭支線棲蘭路段走山情形，大片土石將樹木、草皮連根拔起滑落，揚起一大片白色煙塵，山崩的過程中，一旁還有怪手在施作，影片中有位女子的情緒從驚喊到嘆息「好可怕，完了完了」；網友見影片也驚呆「實在是太恐怖了！上山真的要慎選安全時間」。

一名網友在臉書社團「騎車環島趣」發文，並上傳1段1分多鐘影片，拍攝地點是昨(16)日位於宜蘭縣大同鄉台7甲線中橫宜蘭支線棲蘭路段山崩情況，影片中可見整片山坡的土石滑落，上面的樹木、草皮被連根拔起，下方旁還有幾輛怪手正在施工，山壁滑落揚起整片白煙，影片中的可聽見女子和友人驚喊「整片山掉下來欸，嚇死人」、「那個車子、怪手趕快走」、「完蛋了動不了了，整個山走山」，該女子最後看完走山情形後，不禁嘆息稱「好可怕，完了完了」。

影片一出，網友紛紛留言表示「大家多體諒工作人員冒險搶救風險，安全第一，不要苛求修復速度」、「旁邊怪手還在操作不趕緊逃命先」、「好可怕，下面還有工作人員」、「大自然力量真的太可怕了」、「願人員平安，天佑台灣」、「車友們都別上山了」、「實在是太恐怖了！上山真的要慎選安全時間」。

對此宜蘭走山狀況，公路總局獨立山工務段指出，該路段已經實施預警性管制，這次坍方事件並沒有造成傷亡。