華泰大飯店集團參與行政院農業委員會林務局屏東林區管理處「墾丁國家森林遊樂區遊客中心餐飲區、觀海樓5樓及6樓餐飲標租」一案決標，將「墾丁國家森林遊樂區遊客中心餐飲區」重新命名為「島嶼餐桌」，而「觀海樓6樓餐飲區」重新命名為「GADUGADU Brunch」，並已於10月15日正式開幕，雙方以全新型態的委託關係，共同促進墾丁在地觀光產業。

「島嶼餐桌」位於「遊客中心」，距離售票處約漫步八分鐘的距離，因恆春半島由珊瑚礁岩形塑主要地貌，且地處山海交界，交匯山海物產，也交融山海的料理方式，更經歷大航海時代多族群融合歷史背景，造就當地特色地方風土與人文景致，以此為發想，成就「南國特色風土小食」。嚴選特色食材，反映當地文化及地理環境，漫步在臺灣少見的熱帶森林景致裡，一覽南國四時風光，以沉浸式五感體驗，與當地人文對話。

「島嶼餐桌」的餐點一反以往遊客中心通常提供簡單外賣餐食印象，由華泰瑞苑主廚團隊精心準備了南國特色風土小食，從瑯橋關東煮、獵人飯糰、屏東紅藜麥綠豆蒜，各式小糕餅，以及特色飲品等。華泰大飯店集團表示，遊客到墾森漫步享受芬多精同時，可到島嶼餐桌補充能量。

「GADUGADU Brunch」位於「觀海樓6樓」，距離售票處約漫步25～30分鐘。「gadugadu」源自於排灣族語「山林」引申為「秘境」之意。在國境之南，山巔海濱，墾丁國家森林遊樂區裡，有一處讓人坐享無敵山海景色的秘境早午餐餐廳－「GADUGADU Brunch」。六樓高的視野，遠眺太平洋、盡覽巴士海峽、俯視台灣海峽，360度三面環繞的世界級景觀；碧海藍天，一望無際，整個恆春半島盡收眼底。

「GADUGADU Brunch」嚴選在地食材、時令農產，製成充滿南國風情的各式早午餐料理，從舒肥嫩雞胸屏東紅藜麥蔬果沙拉、萬丹紅龍果優格、起司牛肉可頌到松露蕈菇美式拼盤，加入了與屏東在地有關的食材及調味，標榜讓遊客以無盡蔚藍佐餐、美食美景作伴。