KYMCO針對不同消費需求「全面佈局」，一口氣發表自i-One與S6、S7、S7R各車系推出全新定位與性能升級的7款新車，若再加上現有車款，Ionex車系將擁有多達11款選擇。其中全新車款Ionex i-One Air以不到5萬元價格切入老少皆宜的入門市場，若加上政府補助，最低可以不到2.5萬元購得，並自即日起至12月31日，i-One Air將獨享首年（12個月）免費換電騎到飽。

光陽工業董事長柯勝峯表示，針對輕鬆駕馭與輕盈出行需求的消費者推出車重只有79kg、坐墊高73.8cm的i-One Air，相較現行的i-One在車重與座墊高都大幅降低，2kW最大輸出功率提供騎士最高50km/h行駛車速，續航力最高可達97km，搭配省力駐車中柱，讓身材嬌小的男女老少都能輕鬆停放車輛。i-One Air都會版售價4萬9800元、Keyless版5萬5800元。

其次，i-One系列再推出雙顆電池的i-One Fly，以更為充沛的輸出動力（4.2kW/17Nm）、可供雙載的加長座墊，以及最高可達180km的續航里程，讓i-One Fly成為當前市場上續航力最高的白牌電動機車，成為每天需長途跨區通勤上學，或經常長距離騎乘的最佳選擇。i-One Fly都會版售價6萬5800元、Keyless版6萬9800元。

柯勝峯表示，KYMCO另外針對有特定載物需求或長時間在外奔波的行業達人推出S6 Pro與S7 Pro兩款新車，Pro商用換電系列以最大載重量、最高扭力輸出，提供騎士在工作的同時也能加入綠能行列；至於喜好機能本色的消費族群，KYMCO分別設計的S6 Rex與S7 Rex車款，讓騎士們享受綠能大動力帶來的駕馭快感，在都會叢林裡大展身手。

KYMCO同時針對S系列推出運用於大型電動重機上的恆溫動力輸出、動能電門補正技術，成功讓S系列的極限再度提升，柯勝峯表示，以全能座駕為訴求的S6在動力升級後，擁有7kW動力，0-50km/h加速從原本的4.2 秒加快至只要3.9秒；綠能街跑S7則配置7.6kW動力，0-50km/h加速3.5秒；而擁有ETS兩檔自動變速的旗艦S7R配置8.3kW大動力之後，0-50km/h加速僅3.3 秒，極速更達98km/h，一舉讓S家族進入3秒俱樂部。

Ionex光陽電動車自即日起至12月31日，針對購買Ionex i-One Air與Ionex i-One Fly任一車款，提供分期零利率與購車保養券二擇一專屬優惠，兩款皆擁有12、24、30期分期零利率（30期為花旗銀行獨家）；若選擇購車保養券優惠，入主Ionex i-One Air可獲1000元購車保養券、入主Ionex i-One Fly可獲2000元購車保養券。

此外，Ionex i-One Air再加贈12個月免費騎到飽、Ionex i-One Fly再加贈保溫袋。在換電服務方面，車主亦可同時享有年底前「雙免費」，不論是專人將電池外送到府的「尊榮換電」服務，或者是「換電免費799/499」的優惠方案，兩種加值服務全都能夠一起享有，Ionex就是要讓所有車主都能安心、放心，全心擁抱綠能。

光陽發表會上，讓全場為之驚豔的是人稱「天母」的比莉姐驚喜亮相，她自曝是「外貌協會」，挑選車先看外觀，還許願光陽可以出最喜歡的豹紋款。柯勝峯表示，比莉姐與婆婆媽媽一樣，都最適合擁有「最佳比例」的i-One Air。

光陽董事長柯勝峯表示，KYMCO專注於「最得我心」品牌理念的落實，KYMCO Ionex從人性出發，全面佈局電動綠能新時代。（粘耿豪攝）

比莉認為i-One Air很適合她這種嬌小的女生，她對光陽Ionex的「尊榮服務」更是讚賞不已。（粘耿豪攝）