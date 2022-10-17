「雞排妹」鄭家純御用律師王啟任與賣淫集團主嫌徐智威合作設局仙人跳，誘騙醫生、企業主共40人性交易，事後逼簽和解書、海撈和解金1137萬元，遭高雄地檢署起訴並求處7年以上重刑。高雄地院17日開庭，王男出庭面對近10名被害男子，認罪並表示願意和解。

徐男2019年就勾結國三未成年少女，涉嫌媒介性交易後撿走客人的保險套和衛生紙，再恐嚇客人和解，高雄高分院判徐男5年、得易科罰金部分1年定讞。

徐男被判刑後仍不知悔改，2020年羈押期滿出獄後，在台北透過中間人張姓男子認識王男，兩人竟構築仙人跳賺錢計畫，由徐男手下在「甜心花園」、「愛甜心」之類的包養、約會網站上尋找男性網友，聯絡18歲以上女子謊稱自己「只有15歲」並前往赴約、發生關係。完事後，王男再假裝自己是女方父親，打電話脅迫男網友和解。

接著，王男再順勢披上律師戰袍出面和男網友談和解，用法條恐嚇，逼男網友當場簽下和解書、吐出10萬元到100萬元不等和解金，還要另外付委任費給王男。事後，王男和徐男再五五分帳。

許多嫖客們礙於身分不便曝光，都選擇花錢消災。但有嫖客懷疑遭設計後報警，檢警在徐男住處及王男律師事務所查扣到40多份和解書，從中驚見不少企業主、醫生等社會名流。

檢方認為兩人涉犯組織犯罪、詐欺、恐嚇、違造文書等罪將其起訴，並建請法院判處徐男8年以上、王男7年以上的重刑。

今天出庭有被害人或被害人的家屬約10名，有家屬痛批王男「知法犯法」太可惡，但王男若有誠意和解，他們願意接受。王男走出法庭便低調離去，不願發表任何意見。