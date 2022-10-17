路邊停車是許多人心中的惡夢。近日有網友在台北市士林區士商路段發現，有一台白色自小客車停了5分鐘的車才終於停好，甚至還一度在倒車時撞上後方的墨綠色廂型車，影片貼出後引發熱議。

一名駕駛停5分鐘才停好車，期間一度撞上後車。（WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台 YouTube）

原PO在地圖型行車影像分享平台「WoWtchout」分享影片，顯示他在數層樓高度見證事發經過，當時白車不斷往左、往右進行前進、後退的動作，現場還有一名駕駛的親友站在一旁指揮，車子卻是遲遲停不進停車格裡，甚至一度用車屁股親上後方墨綠色廂型車的保險桿，即使以原PO的高度也能看到車內因此明顯震動。

拍下影片的原PO表示，事發地點位於台北市士林區士商路5號附近，時間則是在2020年的8月31日，不過一直到近日他才終於上傳網路。

對此，許多人紛紛回應，「後面那台萬萬沒想到這麼大的停車格也能被撞到」、「台灣最神奇的地方就是，考試的時候都可以過，卻開成這樣，交通部竟然允許這種人可以上路」、「有辦法把C級任務玩得像S級，其實也是一種天份」、「好想幫他停」、「倒車堅持不打方向盤餒」。