溫度直落，街頭行人也開始穿著長袖或外套，臺灣開始進入秋冬季節。17直播宮廟節目《來去廣澤宮》10月18日（二）晚間8點當集主題為「觀世音與藥師佛」，將為大家介紹12生肖在秋冬常見的疾病、說明觀音音菩薩與藥師佛典故外，搖滾宮主賴銘偉再次與廟會女神曾甜及波波聯手搭檔，協助17直播用戶線上到桃園大溪鳳山寺廣澤宮求籤擲筊解惑。本集特別來賓是中信兄弟職棒啦啦隊員、新一代「啦啦隊女神」陳波波，想問神明如何挑出正桃花。

本集來賓新一代啦啦隊女神陳波波說，感情空窗已經一段時間，天氣冷了更希望身邊有人抱，可以談戀愛，雖然身邊一直都有桃花，但想知道何時才會出現正緣？她爆料，因為工作關係常常外宿，但只要身邊沒人陪睡，一個人睡覺時很容易「被打擾」，會有莫名的風吹、或覺得有東西爬上床，只能趕快找人陪睡。

幾乎已成為固定班底的廟會女神曾甜說，現在很期待上節目，因為搖滾宮主解籤能力超強，不時在解讀過程冒出醒世金句，像是上集節目一位用戶問工作，賴銘偉解籤時說，「你的成功是大家成全你」，意思是說，用戶的成功是因為她人緣好，透過很多人的幫助才有今天的成就，並不是用戶個人的力量，因此心態要改變，更要感恩與惜福。讓曾甜直呼，賺到了！真的就是要常常感恩與惜福。

賴銘偉補充，一般人常以為觀世音是女身，但其實他是無性別兼具男女化身。也爆料之前有一對女同志情侶先後成為觀世音座下弟子 ，後來女友被觀世音收為義女，稱呼他「乾媽」，但是她的另一半被觀世音收為義子，卻被指示要叫他為「義父」，女同志信眾擔心喊錯，因此求籤請示，才知道觀世音是無性別兼具男女相，會看與信徒緣分用不同性別與信徒相處，因此信徒們如果有同性情緣需要賜福，觀音音菩薩都會善佑祝福。

賴銘偉也提醒，秋冬季節轉換也是感冒好發期，而歲數逢九以及該年沖犯太歲的民眾則是更要留意急症疫病，週二晚間節目會說明破解之方。台灣民眾生病時，常見會到寺廟請觀世菩薩保平安，賴銘偉指出，其實還能求助藥師佛。10月底剛好是藥師佛與觀世音菩薩誕辰，因此利用這次節目直播跟大家介紹觀世音菩薩與藥師。