ITF台北國際旅展將於11月4日至11月7日於台北南港展覽館一館登場，台北美福大飯店搶先祭出優惠，即日起至11月13日推出線上旅展，首推揪團共享美饌的「彩匯平日下午茶餐四人同行券」，69折平均每人840元，可品嘗港台日義四大餐廳的「超值美食通用券」，每券57折3,000元起，可品嘗米其林一星的台菜美味。享宿假期「菁英客房一泊一食四人住宿券」，4折優惠每人2,200元，輕鬆入住奢華五星飯店，美福亦針對年末尾牙春酒需求推出的「全館商品券」，優惠盡出。

台北美福人氣自助餐廳「彩匯自助餐廳」，每日提供四個用餐時段，各個餐期皆推出超值餐券。「平日下午茶餐四人同行券」69折優惠平均每人840元。高人氣的下午茶擁有豐富多樣的甜點區，現切餐檯區準備了鮮嫩多汁的爐烤牛肉及時令海鮮區，讓美食愛好者於輕鬆午後，樂享豐富美食。多樣化的海陸鮮食輪番供應，不定期更換菜色的午晚餐期也推相關優惠，本次特別販售平日午餐單人券，每套五張優惠價每人1,380元，平日晚餐單人券，每套五張每人1,650元。

台北美福飯店館內台港日義四間異國餐廳，聯手推出「超值美食通用券」每張3,180元，一券在手，用美食暢遊世界，可品嚐到價值最高達5,236元的頂級美味，折扣達57折，一次購買5張「超值美食通用券」，優惠價每張3,000元。

美福飯店線上旅展亦推出「行政客房一泊一食雙人券」，優惠價5,500元即可入住價值16,170元的頂級客房，下殺34折。針對一家團聚齊出遊的「菁英客房一泊一食四人住宿券」，入住21坪大的菁英客房，優惠8,800元，平均每房每人2,200元起。而針對美食饕客亦推出「行政客房一泊二食雙人券」，提供彩匯自助早餐和晚餐各兩客，以43折的優惠折扣帶走價值20,570元的餐宿好康，旅展價每張8,799元，入住期間皆可享免費迷你吧飲品、點心、新鮮水果、健身中心、三溫暖、兒戲遊戲室及戶外恆溫游泳池，翌日享用彩匯自助餐廳早餐，愜意入住暢遊大直。

每年歲末年終，台北美福大飯店針對企業餐敘或贈禮需求推出可使用於館內餐飲、住宿消費的「全館商品券」，可於館內使用任何消費，每張面額3,000元，每套10張30,000元，可自由靈活運用，館內五間特色餐飲消費，及卓越五星推薦的客房，即日起購券再加贈1,500元餐飲招待券乙張。