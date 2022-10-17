搶攻國旅住房商機，台北晶華酒店即日起聯手英倫高級訂製香氛品牌「Miller Harris」，將占地19坪的精緻套房打造為香氛主題房，並與陽明山知名景觀餐廳「wonder.land仙境」共同推出大人專屬的「冬日香氛微醺秘境」住房優惠專案，兩人成行，每人每晚4,490元起，房客可搶先享有全台獨家的「Myrica Muse胭梅繆思」沉浸式香氛體驗，入住當晚還可以搭乘專屬接駁車至仙境啜飲期間限定的聯名調酒，並還可把Miller Harris香氛蠟燭及Myrica Muse胭梅繆思淡香精帶回家。

Miller Harris標榜以法式優雅的經典調香工藝，透過精萃的天然素材製作，揉合倫敦奔放不羈的風格，打造出顛覆傳統、細緻柔美的香氣。台北晶華「冬日香氛微醺秘境」住房專案所搭配的「Myrica Muse胭梅繆思」系列，是一款揉和甜美果香與優雅花香的香氛，以莓果與迷人玫瑰混合辛香與細緻酒香調製，賦予其一種誘人的復古魅力。專案房客不僅能使用房內陳設的淡香精、化身行走的香氣，房內也使用了Miller Harris室內擴香，可以無時無刻沉醉在芳香之中。退房後，房客可以將Miller Harris香氛蠟燭及Miller Harris胭梅繆思淡香精2ml帶回家，延續氣息的美好回憶。

除了房內的沉浸式香氛體驗外，台北晶華更由「wonder.land仙境」景觀餐廳打造「wonder.land X Miller Harris胭梅繆思」聯名調酒，在流動微醺感與浪漫氣息交會下，搭配餐廳坐擁的百萬夜景意象，創造出感官全面升級的感受。邀請房客於仰望冬日星空、觀賞陸上銀河，與同行旅伴一同享受年末的小確幸。除了可以選擇聯名調酒以外，酒單中還包含多款特色調酒，以及無酒精特調，再搭配紅、白、氣泡酒以及咖啡、茶飲。專案包含入住上述的香氛體驗套房，每人每晚4,490元起，包含仙境來回專車接駁，以及仙境專屬保留座位與微醺飲品盡情暢飲兩小時。【禁止酒駕，飲酒過量有礙健康】