中國附醫乳房外科主任劉良智與病友將標靶射上蛋糕靶心，象徵新的標靶藥物誕生，可讓更多病友獲得重生。（馮惠宜攝）

48歲的女強人林女士5年前罹患最惡性的HER2陽性乳癌，經化療再手術病情獲控制，未料去年5月乳癌復發併發肺轉移，接受雙標靶藥物、第二線藥物治療都無效，幸衛福部核可新的標靶藥物，她接受治療雖花光女兒的嫁妝，病情逆轉，讓她重返職場繼續拼經濟，在十月國際乳癌防治月，她向病友分享「人生只要有一口氣在就有希望！」

乳癌高居台灣女性癌症發生率第一名，其中又以HER2陽性乳癌最為惡性，且復發率高、預後不佳，唯隨標靶藥物進展，也為患者帶來曙光；中國醫藥大學附設醫院乳房外科主任劉良智表示，「轉移性乳癌真的沒有那麼可怕！」只要妥善使用標靶藥物，HER2陽性早期乳癌是可能治癒的，已經轉移的第四期乳癌，也能得到控制。

林女士回憶，她去年5月發現HER2陽性乳癌復發併發肺轉移，曾接受第一線雙標靶藥物治療失敗後，接續二線治療，但天不從人願，二線治療再度面臨失敗，今年5月整個右肺嚴重肺積水，讓她走幾步路就喘，「感謝台灣核准了最新標靶藥物上市，讓我重生！」

林女士勇敢表示，治療後兩個月，她的身體狀況大幅改善，現在不但可以正常生活出遊，還每天慢跑20分鐘，上個月她重回職場，一復職就賣掉一對鑽戒，她跟病友分享「人生只要有一口氣在就有希望！」

林女士感謝中國附醫乳房外科主任劉良智乳癌醫療團隊的陪伴與協助，讓她重生，並獻上一張愛心感謝卡片；劉良智說，「延長癌症患者生命，是身為醫師的使命！」並且，「轉移性乳癌真的沒有那麼可怕！」即使是最惡性的HER2陽性乳癌，只要及早接受HER2標靶治療，就能減少24％~46％復發風險，而防治乳癌鐵的定律就是：「早期發現、早期治療」。