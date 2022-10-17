中市1家金屬表面處理業者涉短報使用原物料數量，規避繳交空汙防制費，台中地檢獲報偵辦查獲，業者自2011年起10年期間，共漏繳空汙費1億846萬多元，公司前後任邱姓、蘇姓負責人與申報業務吳姓員工等7人坦承犯行，經補繳空汙費、繳回犯罪所得、增設設備及支付公庫384萬元，在行政及司法總共花1億6000多萬元，終獲檢方同意緩起訴。

台中地檢署獲報，由檢察官林俊杰指揮環保署、航調處台中調查站及保七等單位，偵辦該違反空汙案，經科技蒐證後，檢察官在去年4月7日會同相關單位到公司搜索，查扣帳冊等資料，循線調查發現該公司惡意短報製程中使用原物料數量，藉以短繳空汙費。

檢警追查發現，該公司自2011第1季到2020年第4季長達10年期間，向台中市環保局申報使用原料量都以多報少，導致不知情的環保局人員據以核算的空汙防制費，可大幅縮水，藉以短繳空汙費牟利。

該公司及公司前後任邱姓、蘇姓負責人，負責申報業務的吳姓員工等7人，犯後都坦承犯行、深表悔悟。

據了解，在行政罰部分，根據《空汙法》等規定，空汙費可追補繳5年，該業者已向環保局補繳5年漏繳空汙費6150萬4437元，再經遭裁處76萬元，另已投資4700多萬元增設空汙防制設備。

在司法部分，業者繳回其餘犯罪所得4696萬1806元，並願向公庫支付384萬元為條件請求予以緩起訴，在行政及司法等總共花了1億6000多萬。

檢察官以犯後態度尚屬良好，應無再犯之虞，同意予以緩起訴處分。